Mnohým ľuďom práve začína mesiac bez alkoholu známy ako suchý február. Pridáš sa aj ty?
Pripravili sme prehľad najlepšie hodnotených nealkoholických pív českých značiek za minulý rok.
6. miesto: Bakalář nealko za studena chmelený
Posledné miesto, rovnako ako minulý rok, obsadil Bakalář nealko za studena chmelený so svojou špecifickou vôňou a chuťou. Vznikol spojením sladového základu vareného s kvalitným chmeľom a sušených chmeľových hlávok žateckého poloraného červeňáku. Tie sa v pive macerujú počas celého ležania.
5. miesto: Rebel nealko
Pri varení tohto piva v Meštianskom pivovare v Havlíčkovom Brode používajú vyváženú kombináciu svetlého a bavorského sladu s odrodami žateckého chmeľu. Vďaka tomu Rebel nealko vyniká výraznou horkosťou a sviežou chmeľovou arómou.
4. miesto: Primátor Free Tchyně
Novinka v rebríčku oproti minulému roku, nealko verzia Tchyně. Je varená infúznym spôsobom a horkosť získava na varni vďaka novým českým odrodám chmeľu. Vďaka kombinácii troch druhov sladov má zlatomeďovú farbu a prekvapivú plnosť. Pivo je navyše nefiltrované a štvrtýkrát chmelené za studena aromatickými chmeľmi.
3. miesto: Birell
Birell dominuje českému trhu nealko pív viac ako 30 rokov. Ako prvý uvaril nealko pivo so špeciálnym kmeňom kvasiniek, čím sa stal priekopníkom segmentu. Zakladá si na troch zásadných ingredienciách: kvalitnom jačmeni, chmeli Sládek a vode.
2. miesto: Holba ryzí nealko
Ani pivu Holba nealko nechýba charakteristická chuť hanušovického piva, ktorá odráža hory a ich suroviny. Pivovar si zakladá na kvalitných regionálnych surovinách a pivo, obľúbené najmä medzi horskými výletníkmi, varí už od roku 1874.
1. miesto: Krušovice hořké nealko
Obhajca prvého miesta z roku 2023 uspel v súťaži aj tentokrát. Prvé horké nealko z pivovaru Krušovice svojou zlatou farbou a plnou sladovou chuťou zaujalo odbornú porotu najviac a získalo titul najlepšieho nealkoholického piva v Česku pre rok 2025.
A ako sú na tom ochutené nealko pivá?
V rámci súťaže České pivo odborníci hodnotili aj ochutené nealko pivá. V tejto kategórii sa na prvej priečke ako najlepšie pivo umiestnil šťavnatý ovocný Birell Pomelo-Grep pivovaru Radegast. Na druhom mieste skončil Refresh Grapefruit pivovaru Protivín a top trojku uzatvára Refresh Citrus Mix, taktiež varený v pivovare Protivín.