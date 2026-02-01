Hlavní témata
dnes 1. února 2026 v 11:48
Čas čtení 3:38
Ondřej Jarůšek/refresher.cz

Oktagon má nového šampióna! Nabitý turnaj priniesol šokujúce finále aj preliatu krv českej bojovníčky

Bojová organizácia Oktagon MMA sa v sobotu vrátila do Stuttgartu, ktorý sa stal dejiskom veľkolepej akcie plnej napínavých bitiek aj tvrdých ukončení. Spoznali sme aj meno nového šampióna.

Turnaj Oktagon 83 priniesol spolu 11 zápasov vrátane jednej titulovej bitky, ktorá skončila hneď na začiatku prvého kola. V centre pozornosti sa ocitli aj dvaja zástupcovia z Česka. Videli sme niekoľko tvrdých ukončení aj emotívnu rozlúčku s kariérou. Pozri sa, ako celá akcia vyzerala.

Divoké zápasy už od začiatku

Prvý zápas priniesol poriadne rýchle tempo. Nemecký bojovník Harun Kurt a jeho britský súper Nathan Haywood odštartovali turnaj veľmi napínavo. Najprv mal navrch Haywood, no postupne začal prevládať Kurt, ktorý si výhru zabezpečil absolútnou dominanciou v treťom kole. Haywood si siahol na úplné dno a v posledných minútach bolo vidieť, že sa snaží len prežiť.

Po troch kolách nebolo pochýb o víťazstve Kurta, ktorý ostáva neporazený aj po svojom šiestom zápase.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Čech na turnaji padol

Prvým českým zástupcom bol veterán Oktagonu Jan Malach. Zmeral si sily s domácim Ahmadom Halimsonom, na ktorého však nestačil. Halimson už od prvého kola dominoval v postoji aj na zemi a po celý zápas sa nenechal ohroziť. Malach tak z klietky odišiel s druhou prehrou v rade, zatiaľ čo Nemec si pripísal jednohlasné víťazstvo na body.

Halimson všetkých prekvapil tým, že vyzval šampióna ťažkej a poloťažkej váhy Willa Fleuryho. Išlo však o žart, keďže sám zápasí v ľahkej váhe.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Všetky tri kolá priniesli aj súboj Wanderleye Juniora z Brazílie a Dastana Amangeldyho z Kazachstanu. Amangeldy jasne prestrieľal súpera a chvíľami to vyzeralo, že Brazílčan utrpí tvrdú porážku. V poslednom kole však takmer spôsobil senzáciu. Nasadil súperovi pákový útok na koleno a dostal ho do problémov. Amangeldy sa ale zo submisie vyvliekol, čím Juniorovi zobral poslednú šancu na výhru.

 

Po troch kolách sa Dastan Amangeldy stal jednohlasným víťazom na body a vyhlásil, že chce úplne ovládnuť bantamovú divíziu. Do ďalšieho zápasu vyzval dánskeho „Žraloka“ Jonasa Mågårda.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Pudilová preliala veľa krvi, ale zvíťazila

České farby na turnaji hájila aj UFC veteránka Lucie Pudilová. Domáca Katharina Lehner sa síce snažila držať stred klietky a vytvárať tlak, avšak česká bojovníčka využila svoje rozpätie paží a presnejšie údery.

Na konci druhého kola po zrážke hlavami utrpela Pudilová veľkú ranu pri pravom obočí, z ktorej tieklo veľa krvi. Nemka to však v treťom kole nevyužila, a tak česká bojovníčka získala zaslúženú výhru na body.

Výhrou si Pudilová otvorila cestu k titulovému zápasu o pás v bantamovej váhe, ktorý má momentálne Lucia Szabová.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Ukončil všetkých súperov

Na prvé ukončenie sme si počkali do piateho zápasu. Postaral sa oň neporazený Ír Brian Manning, ktorý už pri nástupe zaujal príchodom na trojkolke prezlečený ako Jigsaw. V zápase potom už v prvom kole poslal domáceho Daniela Schwindta na zem a nemilosrdne ho dobil.

 

Manning si v šiestom zápase pripísal šieste ukončenie pred limitom a potvrdil povesť obávaného bojovníka, ktorému stačí jeden dobrý úder na rozhodnutie zápasu.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Hlavnú kartu otvorila bitka domáceho Arijana Topallaje a Marca Elpidia z Mexika. Po troch kolách vyhral na body Topallaj, pre ktorého však išlo o pomerne namáhavú výhru. Potom, čo ovládol prvé dve kolá, ocitol sa v treťom pod veľkým tlakom Mexičana, ktorý ho trápil najmä na zemi a snažil sa o submisiu. To sa mu ale nepodarilo, a tak vďaka dominancii v prvých dvoch kolách odišiel víťazne Topallaj, pre ktorého je to už tretia výhra v organizácii.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Prvá submisia v kariére

Na turnaji sa mal pôvodne predstaviť aj „Neandrtálec“ Frédéric Vosgröne, ten ale musel kvôli zraneniu z boja odstúpiť.

Na poslednú chvíľu ho nahradil známy knockoutér Alexander Poppeck, ktorého vyzval dosiaľ neporazený Jesús Samuel Chavarría. Ten však teraz prvýkrát okusil chuť porážky. Poppeck v prvom kole dostal súpera na zem, kde ho donútil vzdať sa pomocou škrcenia. V Oktagone pre neho išlo už o siedmu výhru a vôbec prvé ukončenie na submisiu v kariére.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

S horkosladkou výhrou v sobotu odišiel Emilio Quissua. Jeho súper Jorick Montagnac si hneď v úvode nešťastne zranil ľavé koleno a nemohol pokračovať. Na časomieri neubehli ani dve minúty. Quissua však po boji vyhlásil, že verí, že je najlepšou poloťažkou váhou v Nemecku a čoskoro to bude chcieť dokázať.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Koniec kariéry

Na akcii nechýbali ani ťažké váhy, ovládol ich Lazar Todev, ktorý zápasil s bývalým bojovníkom UFC Joshem Parisianom. Ten v prvom kole dokázal vzdorovať, v druhom sa však dostal na zem, kde ho bulharský bojovník zasypal tvrdými údermi a kolenom ho opakovane zasiahol do rebier. Američan sa pod týmto tlakom nedokázal brániť, a tak rozhodca zápas ukončil.

 

Po boji si Parisian zložil rukavice do stredu klietky, čo znamenalo koniec kariéry. Ako vysvetlil, teraz je otcom na plný úväzok a nechce riskovať ďalšie zranenia. Od publika si vyslúžil potlesk.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Nová hviezda na vzostupe

Hlavný predzápas večera patril Aline Dalasnan a Karoline Sobek, ktoré sa postarali o jednu z najatraktívnejších bitiek turnaja. Tempo bolo od prvých minút vysoké a s pribúdajúcimi kolami sa zvyšovalo. Zápas ponúkol prestrieľku v postoji, suverénne ju vyhrala Nemka Dalaslan, ktorá poľskú súperku dobila v treťom kole.

Dalaslan má na konte už päť výhier, štyri z nich ukončila pred limitom. Jej profi debut bol len pred asi 10 mesiacmi.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA

Ohromné ukončenie v titulovej bitke

Zlatým klincom večera bol boj o uvoľnený titul v perovej divízii. O ten sa postaral jeden z najväčších európskych talentov Mago Machaev, ktorý bleskovo skonal Nika Samsonidseho. Ten už druhýkrát tvrdo padol v titulovom boji. Po inkasovaní tvrdého úderu padol na zem, kde ho Machaev následne dobil.

Rakúskemu bojovníkovi stačilo 107 sekúnd na ukončenie. Právom sa stal nástupcom Losena Keity na tróne pre kráľa perovej váhy a ako povedal promotér Ondřej Novotný, nebude ľahké ho zosadiť. Machaev má veľké plány a sľubuje, že odteraz bude ukončovať všetkých súperov.

OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA
OKTAGON MMA
Zdroj: OKTAGON MMA
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
