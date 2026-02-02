Herec John Lithgow sa stal novým predstaviteľom Albusa Dumbledora v pripravovanom seriáli Harry Potter. Napriek výzvam, aby od projektu odstúpil pre kontroverzné názory autorky J.K. Rowling, sa rozhodol rolu prijať a vysvetlil svoje rozhodnutie.
Americký herec John Lithgow sa vyjadril k svojmu účinkovaniu v pripravovanom televíznom seriáli Harry Potter, kde stvárni postavu profesora Albusa Dumbledora. Urobil tak počas diskusie na filmovom festivale v Rotterdame, kde zároveň predstavoval svoj nový film Jimpa. Lithgow priznal, že jeho rozhodnutie prijať rolu vyvolalo rozporuplné reakcie, najmä pre pokračujúce kontroverzie spojené s autorkou knižnej predlohy J.K. Rowlingovej.
Lithgow priznal, že čelí značnej kritike zo strany fanúšikov a aktivistov pre prepojenie projektu s autorkou J.K. Rowling, ktorú mnohí kritizujú za jej postoje k trans právam. Herec označil Rowlingovej názory za „ironické a nevysvetliteľné“, najmä vzhľadom na to, že svet Harryho Pottera je podľa neho postavený na prijatí, láskavosti a empatii. Zároveň zdôraznil, že Rowling nie je aktívne zapojená do samotnej produkcie seriálu.
„Potterov svet je o dobrom proti zlému, o láskavosti proti krutosti,“ povedal Lithgow a dodal, že v textoch knihy „nevidí žiadnu stopu transfóbie“. Zdôraznil, že napriek výzvam, aby úlohu odmietol, sa rozhodol v projekte zostať.
Herec taktiež s humorom poznamenal, že hoci práve oslávil 80. narodeniny, podpísal kontrakt na osemročné účinkovanie v seriáli – čo ho podľa jeho slov záväzne spája s postavou Dumbledora až do veku 88 rokov.
Pripravovaný Harry Potter seriál, produkovaný HBO, má byť rozsiahlym a verným adaptáciou kníh J.K. Rowlingovej, pričom jeho premiéra sa očakáva v roku 2027.