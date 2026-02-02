Johnny Depp prekvapil fanúšikov svojím vzhľadom na filmovom sete v Londýne. V pripravovanej adaptácii filmu A Christmas Carol stvárňuje postavu Ebenezera Scroogea s výrazným líčením a kostýmom. Na fotkách z nakrúcania je takmer nerozpoznateľný.
Herec Johnny Depp bol nedávno zachytený na filmovom sete v Londýne, kde natočil niekoľko scén pre pripravovanú adaptáciu poviedky od Charlesa Dickensa s názvom Ebenezer: A Christmas Carol. Ide tak o jeho návrat do veľkej hollywoodskej produkcie po niekoľkých rokoch, počas ktorých sa venoval menším snímkam aj réžii.
Depp tu stvárňuje hlavnú postavu Ebenezera Scroogea, mrzutého a lakomého starca, ktorý sa mení na láskavejšieho človeka. Dielo patrí k najznámejším zo svetovej literatúry.
Na prvých fotografiách z nakrúcania vyzerá Depp takmer nepoznateľne. Je v dobovom kostýme, s výrazným líčením, sivými fúzmi a vráskavým vzhľadom starca. Na sebe má modro-čierny kabát a nočnú čiapku, ktorá spolu s make-upom dotvára identitu postavy.
Film režíruje Ti West, známy z hororových snímok ako X či Pearl, čo naznačuje, že nová adaptácia môže mať temnejší vizuál. Okrem Deppa vo filme účinkujú aj mená ako Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley či Sam Claflin. Premiéra filmu je plánovaná na 13. novembra 2026.