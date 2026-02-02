Nedávno zreštaurovaná freska v jednom z najstarších kostolov v Ríme sa stala nečakaným hitom sociálnych sietí.
Historická bazilika svätého Vavrinca v Lucine v centre Ríma nečakane pritiahla pozornosť verejnosti aj médií. Návštevníci si po obnove fresky všimli, že jeden z anjelov na freske má výraznú podobu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Dielo sa nachádza nad mramorovou bustou posledného talianskeho kráľa Umberta II. a pred rekonštrukciou patrilo medzi menej známe umelecké prvky chrámu.
Podobnosť pripustil aj kňaz baziliky Daniele Micheletti, hoci nechcel špekulovať a odkázal na reštaurátora. Tým bol Bruno Valentinetti, ktorý akúkoľvek úmyselnú podobnosť odmietol a tvrdí, že len obnovil pôvodný vzhľad fresky. Talianske médiá však upozornili na jeho dlhodobé väzby na pravicové politické kruhy, vrátane spolupráce so zosnulým expremiérom Silviom Berlusconim.
Samotná premiérka Meloniová reagovala s humorom. Na Instagrame zverejnila fotografiu fresky s ironickým komentárom, že ako anjel určite nevyzerá, a pridala smejúci sa emotikon.