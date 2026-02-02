Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
2. února 2026 v 13:48
Čas čtení 0:36
Zdenka Hvolková

Freska v Ríme vzbudila nečakanú pozornosť. Anjel sa nápadne podobá na premiérku Meloniovú

Freska v Ríme vzbudila nečakanú pozornosť. Anjel sa nápadne podobá na premiérku Meloniovú
Zdroj: TASR
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nedávno zreštaurovaná freska v jednom z najstarších kostolov v Ríme sa stala nečakaným hitom sociálnych sietí.

Historická bazilika svätého Vavrinca v Lucine v centre Ríma nečakane pritiahla pozornosť verejnosti aj médií. Návštevníci si po obnove fresky všimli, že jeden z anjelov na freske má výraznú podobu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Dielo sa nachádza nad mramorovou bustou posledného talianskeho kráľa Umberta II. a pred rekonštrukciou patrilo medzi menej známe umelecké prvky chrámu.

freska meloniová
Zdroj: TASR

Podobnosť pripustil aj kňaz baziliky Daniele Micheletti, hoci nechcel špekulovať a odkázal na reštaurátora. Tým bol Bruno Valentinetti, ktorý akúkoľvek úmyselnú podobnosť odmietol a tvrdí, že len obnovil pôvodný vzhľad fresky. Talianske médiá však upozornili na jeho dlhodobé väzby na pravicové politické kruhy, vrátane spolupráce so zosnulým expremiérom Silviom Berlusconim.

 

Samotná premiérka Meloniová reagovala s humorom. Na Instagrame zverejnila fotografiu fresky s ironickým komentárom, že ako anjel určite nevyzerá, a pridala smejúci sa emotikon.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Lifestyle news
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
před 3 hodinami
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
včera v 16:14
Dokument o Melanii přepisuje filmovou historii. Stal se jedním z pěti nejhorších filmů všech dob
včera v 14:51
VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení
včera v 13:45
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
včera v 11:15
Johnny Depp se změnil k nepoznání. Zahraje si mrzutého starce ve vánoční klasice
včera v 08:10
Trojan na bruslích vládne Netflixu. Příběh olympionika o víkendu sledovalo nejvíc lidí
před 2 dny
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
před 2 dny
Zpravodajství
Česko Politika Ekonomika Spojené státy americké (USA)
Více
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
včera v 17:10
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
včera v 15:31
Opozice se snaží prosadit v parlamentu hlasování o nedůvěře vládě. 19 dní po jejím získání
včera v 13:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Hudba
včera v 17:39
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Festival Sziget postupně skládá svůj program.
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe.“
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe.“
včera v 17:05
Návrat Godzilly nebo televizní fenomén o gay hokejistech. Co sledovat v únoru?
Návrat Godzilly nebo televizní fenomén o gay hokejistech. Co sledovat v únoru?
včera v 13:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
včera v 11:00
1
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
včera v 11:00
1
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
včera v 11:15
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
před 2 dny
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
před 3 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
před 4 dny
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
27. 1. 2026 16:19
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse