Bratislavská Dúbravka zažila netradičný nočný moment.
Keď sa mesto ukladá na spánok, niekedy sa v ňom objavia hostia z úplne iného sveta. @ninamajerov_ zdieľala na Tiktoku video, na ktorom je zachytený Daniel škvrnitý počas nočnej potulky bratislavskou Dúbravkou. Zvedavý prieskumník si na chvíľu vymenil les za asfalt.
Daniel patrí medzi jeleňovitú zver a spoznáš ho na prvý pohľad. Samec má totiž parohy zakončené typickými lopatami. Tieto parohy každoročne zhadzuje a znovu mu dorastajú. Práve široké „lopaty“ sú jeho poznávacím znamením.
Takéto stretnutia nie sú senzáciou ani ničím nezvyčajným. Zver sa do mestských častí dostáva najmä v noci, keď je menej ruchu. Bratislava má k lesom blízko a občas nám to sama príroda príde nenápadne pripomenúť.