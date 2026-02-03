Miesto, ktoré viac ako dekádu dávalo hlas alternatívnej kultúre, končí.
Tím Priestoru pre chýbajúcu kultúru Fuga oznámil, že po štrnástich rokoch svojej existencie ukončí činnosť. Dátum je už známy - 15. február sa stane posledným dňom, keď budú jej dvere otvorené verejnosti.
„Pred 14 rokmi nikto ani netušil, že sa nám podarí dokázať tak strašne veľa a vo Fuge sa vystrieda niekoľko generácií návštevníkov, umelcov, promotérov a členov tímu,“ napísali v príspevku na Instagrame.
Podľa ich slov málokto veril, že sa z nej stane stabilný bod na mape bratislavskej kultúry. Realita však písala silnejší príbeh. Fuga bola miestom pre hudbu, ktorá inde nenašla priestor, pre experiment, slobodu a odvážne nápady. Bola útočiskom pre tých, ktorí hľadali niečo iné než mainstream, a zároveň dôkazom, že aj „chýbajúca kultúra“ má svoje pevné miesto.
Tím Fuga sa so svojím publikom lúči slovami vďaky za podporu, energiu a dobrú vôľu, bez ktorých by tento príbeh nikdy nemohol vzniknúť. To, čo sa tu podarilo vybudovať, síce fyzicky končí, no odkaz priestoru zostáva zapísaný v ľuďoch, ktorí ňou prešli.