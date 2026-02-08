Pri jednom incidente sa doslova bál o život. Svoji prácu má však veľmi rád.
Každá práca v stavebnom sektore má svoje špecifiká a riziká. Keď však príde reč na žeriavníkov, väčšine nezainteresovaných začne tuhnúť krv v žilách.
Denne funguješ vo výške niekoľko desiatok metrov v kabíne, ktorá sa pod náporom vetra nakláňa zo strany na stranu. Na ramene máš niekoľko ton nákladu, s ktorým musíš manévrovať viac než opatrne a chirurgicky presne.
Svoje o tejto práci vie tiež Štefan Bujňák z Hlohovca. Števo má 26 rokov a s krátkou prestávkou sa žeriavu venuje už osem rokov.
Ako si sa dostal k práci žeriavnika?
To bolo ešte dávnejšie, keď som mal možno 17 rokov a chodili sme z Hlohovca do Bratislavy na fušky, taká klasická stavbárska brigáda. Tam som sa dal do reči s koordinátormi a tiež žeriavnikmi, zaujímal som sa o to. Chcel som vedieť, či majú nejaké voľné miesta, tak sme sa dohodli a hneď po strednej som začal pracovať na žeriave. Teda musel som počkať, kým budem mať 18 rokov, keďže to je dolný vekový limit na získanie povolenia.
Takže je to tvoja prvá práca, ktorú robíš od školy?
To áno, okrem tých brigád to bola prvá práca, ktorú som mal. Neskôr som mal však pauzu, robil som strechy, cestoval som, robil som vo fabrike a podobne, ale napokon som sa k tomu pred približne polrokom vrátil a veľmi by som v tom už chcel ostať.
Čo si potrebuješ vybaviť, ak chceš ovládať žeriav?
Musíš ísť na školenie, neskôr na skúšky a potom, ak ti dajú povolenie, môžeš začať jazdiť. Za preukaz zaplatíš približne 300 eur, ale cena sa môže líšiť.
O čom je to školenie, čo sa tam človek učí?
Sú tam samozrejme základy fyziky ako preťaženie, nakláňanie a podobne. Potom veci čo sa týka ovládania stroja, bremena a podobne. Dbať sa teda musí aj na váhu stroja, nákladu, bremena a podobne.
Ako si spomínaš na začiatky v kabíne žeriavu?
Keď som prvýkrát liezol hore, pomyslel som si, že kam sa to trepem a čo tam chcem robiť.
Prvý stroj, na ktorom som pracoval, mal asi len 20 metrov, možno aj trošku menej, čiže to nebol odrazu taký šok. Mal som v úvode veľký strach, či dobre spustím hák, či dobre nastavím stroj, či dobre zaháknem náklad. Mal som kolegu na zaúčanie, no po dvoch dňoch som už jazdil sám.
Čo všetko patrí k tvojej práci, na čo všetko musíš dávať pozor?
V prvom rade je to obsluha stroja. Ďalej musím presne vedieť, čo môžem dvíhať, ako to mám dvíhať. Keď niekto chce, aby som vzal nejaký náklad a presunul ho, musím si byť stopercentne istý, že to stroj zvládne, ak mám hoci aj malú pochybnosť, nejdem do toho. Je to riziková práca a nikto nechce, aby sa niečo na stavbe stalo, keďže boli aj také prípady.
Spomenieš si na také?
V Bratislave sa vykladal kamión, dva a pol tonové železá, tým, že to bolo zle naložené už v kamióne, keď sa to vyťahovalo s hákom, ulomilo sa to, jeden robotník na zemi spadol z kamióna a zlomilo mu to nohu, druhému roxor ťažko poranil tvár a myslím, že ten pán neskôr na následky aj zomrel. Takže to bolo veľmi ťažké sledovať, je nutné dávať si fakt pozor.
A čo bol najhorší zážitok z práce?
Bolo to tiež na stavbe v Bratislave. Vyťahoval som nejaké dosky z podzemnej garáže na takých popruhoch. Veľmi pršalo a aj stierač bol takmer neefektívny, nič som nevidel. Začali mi niečo robotníci zo zeme kričať do vysielačky, no nič som nepočul. Dosky sa pri vyťahovaní zacvakli a nechceli ísť hore, tým pádom mňa ťahalo dole. Keď to povolilo, bol som tak naklonený, že so mnou doslova vystrelilo naspäť dozadu a kývalo sa to tak, že som bol stotožnený so svojím osudom, že to so mnou spadne a je koniec. Hneď potom som zišiel dole a išiel som domov. Musel som to predýchať, no na druhý deň som sa normálne vrátil do práce.
Čo robíš v momente, keď sa kabína začne pod náporom vetra/ťažkého nákladu nakláňať?
Je to stroj vo výške, pracuje to. Často cítim, ako aj kabína praská, je to železo, nakláňa sa to bežne aj dva-tri metre, keď máš na háku trojtonový náklad, je to fakt „sranda“. A s ramenom sa nakláňa aj kabína, čiže to možno nie je na prvý pohľad vidieť, no celé sa to vie aj so mnou vnútri riadne hýbať.
Ako vyzerá tvoj denný pracovný režim?
Pracovná doba mi začína o 7:00, takže teraz, keď mám tento 50-metrový žeriav, leziem hore tak o 6:50. Keďže som fajčiar, niekedy sa v polovici nachvíľu zastavím na predýchanie. Vyleziem hore, nastavím si veci, v zime zapnem moje dva ohrievače a idem na to. Dole takmer vôbec nechodím až po pracovnej šichte, ktorá ak nie je nepriaznivé počasie, končí približne o tej 16:00.
Na akom najväčšom žeriave si pracoval?
Keď sa v Bratislave staval mrakodrap na Nivách, tam som ovládal žeriav, ktorý bol vtedy 2. najvyšší na Slovensku a kabína bola vo výške 130 metrov. To som hore liezol aj 15 minút haha. A ten najvyšší bol hneď vedľa mňa.
Potrebuješ pre žeriav vo väčšej výške iné povolenie či školenia?
Nie, platí ti rovnaký preukaz a je jedno, v akej výške si.
Musíš ako žeriavnik chodiť pravidelne na nejaké zdravotné/psychologické testy?
Čo sa týka mňa, ja som na ničom takom nebol. Keď som si robil preukaz a povolenia, ideš k lekárovi a tam ti musia potvrdiť, že si schopný práce vo výškach. To je asi všetko.
Ako veľmi ovplyvňuje tvoju dennú prácu počasie?
No veľmi. Ak je vietor nad 20 km/h, automaticky odstavujem žeriav a idem dole. Buď sa to prečká, alebo na daný deň sa práca ukončí. Tak to funguje. Za iných okolností som v kabíne celý deň, nechodím ani dole.
Ani na toaletu?
No, to je presne otázka, na ktorú sa ma vždy pýta najviac ľudí. Je to tak, že ak nutne potrebujem na malú, vykonám ju do fľaše, sorry not sorry, chápeš, čo sa tu budem hrať, že to nik nerobí alebo že je to nechutné. A na veľkú, to mám nastavené tak, že skoro vždy vydržím domov, čiže toto vôbec neriešim. Ak má niekto možno nejaký zdravotný problém alebo nutne musí ísť na toaletu, tak musí asi ísť dole no.
Vo videách ukazuješ aj to, ako chodíš po konštrukcii žeriavu vo veľkej výške. Čo tam robíš?
Na opravu máme vždy servisákov. Ale keď sa stane to, že zamrzne alebo zasneží časť, kde sa navíja lano, tak základnú údržbu musím robiť ja.
Je riziko, že pri veľkých mrazoch sa môže pretrhnúť lano?
Pretrhnúť asi nie, je nutné dávať si pozor na to, či je našponované a ako som spomínal, aby sa dobre navíjalo.
Vieš si v tejto práci počas dňa „vydýchnuť“ a nemať vždy na 120 % koncentrovanú hlavu?
Ale áno. Samozrejme, že zodpovednosť je na prvom mieste a je absolútne prvoradá. Ale vieš, keď je žeriav odstavený a nemáš čo na práci, môžeš sa zamyslieť aj nad inými vecami.
Čo si ľudia najčastejšie mýlia, prípadne neuvedomujú ohľadom tvojej práce?
Každého stále zaujíma, ako je to s tým weckom, haha. Potom si niekto možno nevie uvedomiť, akú zodpovednosť máš za seba, za náklad, za stavbu aj za ľudí tam dole. Nie je to sranda, ale je to zároveň krásne, tie východy a západy slnka fakt stoja za to.
Do akej úrovne musíš byť ako žeriavnik v spolupráci s robotníkmi na zemi?
Komunikácia musí byť stopercentná, to je alfa a omega. Všetko mimo toho je na debate a dohode, oni ti povedia, kam máš čo dať a odkiaľ čo zobrať a ty to robíš.
Ako je žeriav upevnený v zemi?
Väčšina je tak, napríklad na tejto stavbe, kde som teraz, že sú postavené a na spodku sú zaťažené betónmi, ktoré sú poskladané okolo toho základu. Ale ten, kde som ja, je akoby zaliaty v betóne, čiže na fix.
Máš nejakú vedomosť/skúsenosť, že si žeriavnik vzal do kabíny partnerku?
Asi to myslíš tak, či mal niekto rande pri východe či západe slnka, však. Počul som o kolegovi, ktorý si takto vzal frajerku hore do kabíny a vieš ako... Nie je to dovolené, ale asi si vedel nájsť cestu. V živote je potrebné skúsiť všetko, čo ja viem, možno by som to spravil v budúcnosti aj ja,.
Koľko dokáže zarobiť žeriavník na Slovensku?
Záleží to samozrejme od viacerých faktorov. Ale povedzme, že je to od tých 1 500 eur mesačne, ale to je asi minimum, keď sú slabšie mesiace. Ak sa robí na plné obrátky, tak je to pokojne aj tých 2 500 eur mesačne. Spriemeroval by som to od 2 000 eur vyššie.
Ako ti napadlo tvoriť z kabíny videá?
Chcel som sa zviditeľniť a pomôcť hlavne ľuďom, ktorí sa o túto prácu zaujímajú. Baví ma to, hejt nemám takmer žiaden, skôr podporu od ľudí, od niektorých kolegov a podobne. Čiže ak ťa zaujíma viac videí ohľadom žeriavov, sleduj môj profil.
Čo ti ľudia najčastejšie píšu?
Že som frajer, že robím v takej výške, že oni by sa niekedy boja aj sedieť na stoličke, takže asi toto.