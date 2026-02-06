Filtre nie sú len zábava. Kedy sa nevinné úpravy menia na diagnózu?

Naše autentické ja často meníme za generické filtre na sociálnych sieťach. Aký to má vplyv na našu psychiku?
Sociálne siete a ich algoritmy nás postupne naučili preferovať digitálne tváre pred tými skutočnými. Tento fenomén, ktorý ničí sebavedomie celej generácie, dostal názov „Snapchat Dysmorphia“. Až 72 % plastických chirurgov tvrdí, že stále rastie počet pacientov, ktorí chcú podstúpiť zákrok, aby vyzerali lepšie na selfies.
Prečo máme potrebu skrývať a mazať to, čo nás robí jedinečnými, a nahrádzať to generickou dokonalosťou? V novom videu sme sa pozreli na to, ako nás filtre „manipulujú“ pomocou matematického „Zlatého rezu“ a prečo s nimi všetci vyzeráme podozrivo rovnako. S psychologičkou Dominikou Neprašovou z platformy K Sebe sme rozobrali, čo sa skutočne deje v našej hlave, keď pridávame k našim fotkám automaticky filtre a čo sa stane potom, keď sa pozrieme do zrkadla.
Kde je hranica medzi nevinnou úpravou fotky a momentom, keď ti filtre začínajú ničiť psychiku? Cítiš po scrollovaní úzkosť, hnev na seba alebo nutkanie niečo na sebe zmeniť? Vo videu sa dozvieš, ako tento kolotoč zastaviť.