Film od štúdia A24 sľubuje emotívnu a psychologicky napätú jazdu o láske, pochybnostiach a rozhodnutiach v tej najkrehkejšej chvíli.
O filme The Drama, v ktorom sa v hlavných úlohách predstavia Zendaya a Robert Pattinson, sme už písali. Štúdio A24 teraz zverejnilo aj trailer a ten naznačuje, že tesne pred svadbou príde v zdanlivo bezchybnom vzťahu veľký zvrat spôsobený tajomstvom hlavnej hrdinky.
Podľa portálu Variety hrá Zendaya Emmu, ktorá pracuje v kníhkupectve, zatiaľ čo Pattinson ako Charlie je riaditeľom Britského múzea. Príbeh sleduje, ako sa ich vzťah začína rozpadávať práve v období, keď by mali riešiť už len posledné detaily svadby. Namiesto romantiky prichádza napätie, pochybnosti a otázka, či ich láska zvládne tlak, ktorý ich zastihol v tej najcitlivejšej chvíli.
Režisérom filmu je Kristoffer Borgli. Pre A24 ide o jeho návrat po úspechu filmu „To sa mi snáď len zdá“ z roku 2023, ktorý Nicolasovi Cageovi priniesol nomináciu na Zlatý glóbus. The Drama je zároveň jeho štvrtým režijným počinom.
Slovenská premiéra je naplánovaná na 3. apríla 2026. Zaujímavosťou je tiež aj to, že Zendayu aj Roberta Pattinsona tento rok uvidíme hneď vo viacerých veľkých projektoch – objavia sa vo filme Christophera Nolana Odyssea a tiež v ďalšom pokračovaní série Duna.