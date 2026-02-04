Rodinná aktivita sa rýchlo zmenila na horor, ale vďaka chlapcovi so šťastným koncom.
Austin Appelbee z Perthu si užíval s rodinou dovolenku v meste Quindalup v Západnej Austrálii. V piatok sa s jeho mamou Joanne, 12-ročným bratom Beauom a 8-ročnou sestrou Grace vydali na more na nafukovacích kajakoch a paddleboardoch.
Vlny a silný vietor ich však začali unášať ďalej od pevniny, a tak sa Austin rozhodol konať hrdinsky a vydal sa sám po pomoc. Mama nemohla opustiť dve mladšie deti, a preto ho pustila. Pre server ABC uviedla, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v jej živote.
Zachránil seba, mamu aj mladších súrodencov
Najprv išiel na kajaku, no keďže naberal vodu a stratil pádlo, musel z neho Austin vystúpiť a začal plávať. Nakoniec sa zbavil aj záchrannej vesty, ktorá mu pri plávaní prekážala.
Počas zhruba štyroch hodín uplával štyri kilometre. Výkon, ktorý sa podľa lekárov rovná odbehnutiu dvoch maratónov. „Myslel som na mamu, Beaua a Grace. Tiež som myslel na svojich priateľov a priateľku – mám naozaj super partiu,“ cituje BBC jeho slová. „Plávaj ďalej, plávaj ďalej,“ hovoril si.
Keď konečne doplával na breh, nemohol tomu uveriť, myslel si, že sa mu to zdá. Našiel v matkinej taške na pláži telefón a zavolal záchranku. Oznámil im, že more unieslo jeho rodinu a že potrebujú vrtuľníky a lode na pomoc.
Pátrací vrtuľník ich nakoniec večer našiel, matka s dvoma deťmi sa držali paddleboardu a mali na sebe záchranné vesty, nachádzali sa asi 14 kilometrov od brehu. Vo vode strávili osem až 10 hodín a boli podchladení, s opuchnutými nohami, pľuzgiermi a modrinami.
Austina ihneď po telefonáte odviezla sanitka do nemocnice, kde sa stretol s otcom. Teraz chodí s pomocou bariel, jeho nohy sú z výkonu úplne vyčerpané, ale už bol aj v škole.
Austin je národným hrdinom
Chlapcovo hrdinstvo a nadľudský výkon verejne ocenil aj premiér Západnej Austrálie Roger Cook. „Austinova statočnosť presahuje jeho vek. Dokázal pozoruhodnú odvahu, húževnatosť a odhodlanie tvárou v tvár skutočnému nebezpečenstvu. Skvelé, Austin, sme na teba veľmi pyšní,“ cituje ho ABC.