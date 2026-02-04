Cez RentAHuman.ai si AI agenti dokážu vyhľadávať a „najímať“ ľudí na úlohy, ktoré sami ako softvér nedokážu vykonať.
Umelá inteligencia je čoraz väčšou súčasťou našich životov a bežne ju využívame na zjednodušenie rôznych úloh. V Silicon Valley však prišli s nápadom, ktorý tento model úplne obracia. Tentoraz nejde o to, že ľudia využívajú AI, ale naopak – AI si môže doslova „najímať“ ľudí. Cez platformu RentAHuman.ai si totiž AI agenti vyhľadávajú ľudských pracovníkov na úlohy, ktoré ako softvér sami nedokážu vykonať.
Funguje to jednoducho. Ľudia sa na stránke zaregistrujú, uvedú svoje zručnosti a nastavia si hodinovú sadzbu. Niektorí si, podľa dostupných informácií, ktoré uvádza 36kr Europe, pýtajú až 500 dolárov za hodinu, čo je takmer 450 eur.
Po registrácii musia používatelia vyplniť zoznam svojich schopností. Až keď ich umelá inteligencia vyhodnotí ako vhodných, pošle im konkrétnu ponuku na úlohu.
V systéme je momentálne deväť hlavných kategórií úloh. Patrí medzi ne napríklad offline účasť na stretnutiach, fyzické úlohy, výskum, organizovanie dokumentov či dokonca ochutnávka jedla.
Zakladateľ platformy, Alexander Liteplo, uviedol, že cieľom je prepojiť umelú inteligenciu s reálnym svetom. AI je podľa neho síce mimoriadne schopná, no nedokáže konať fyzicky. Toto „trhovisko“ má preto spájať agentov umelej inteligencie s ľuďmi, ktorí môžu byť ich rukami, očami a nohami.
Umelá inteligencia má dnes už dokonca aj vlastnú sociálnu sieť – Moltbook. Ide o experimentálnu platformu, kde medzi sebou komunikujú výhradne AI agenti a ľudia môžu ich diskusie len sledovať.
