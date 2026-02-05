Ide o prvú spoluprácu medzi Bad Bunnym a Adidasom, ktorá nie je reinterpretáciou predchádzajúceho modelu.
Bad Bunny a Adidas dosiahli nový míľnik vo svojej spolupráci, ktorá začala v roku 2021. Po triumfe na nedávnych Grammy, kde si odniesol tri sošky vrátane ceny za Album roka, Bad Bunny prekvapil fanúšikov vydaním svojich prvých signature tenisiek Adidas.
Nejde o prvú spoluprácu medzi značkou Adidas a spevákom. Doterajšie edície však všetky boli reinterpretáciou starších modelov, ale nová BadBo 1.0 je prvou skutočne novou siluetou.
Kolekcia je mimoriadne limitovaná - vyrobilo sa len 1994 párov tenisiek, čo odkazuje na rok narodenia speváka, ktorý bol úradne zaregistrovaný ako Benito Antonio Martínez Ocasio.
BadBo 1.0 má futuristický dizajn s obľúbenou hnedou a bielou farbou Bad Bunnyho. Na zadnej časti má modrý nápis „1994/1994“.
„Nie sú žiadne veľké sny a malé sny. Pre mňa sú všetky rovnako dôležité. Ty rozhodneš, ktorý z nich si splníš ako prvý“
– hovorí Bad Bunny v kampani, ktorý sa jednoznačne stal prvým hviezdnym spolupracovníkom Adidasu, odkedy Kanye West odstúpil do úzadia.