Ida, 25 rokov:
„Moja rodina ma príliš zaťažuje, očakáva, že sa o všetko postarám, a to napriek tomu, že som roky preč z domu a snažím sa budovať si vlastný život. Študovala som a teraz pracujem stovky kilometrov od rodného mesta.
Volajú mi s problémami – napríklad pokiaľ ide o mojich už dospelých súrodencov. Dajme tomu, že sa rodičom nepáči, ako s nimi moji súrodenci rozprávajú a už mi volajú s tým, aby som súrodencom ako staršia sestra dohovorila.
Keď si sestra nevedela nájsť prácu, mama ma bombardovala správami, aby som niečo urobila – našla sestre prácu, alebo ju nakrátko zavolala bývať k sebe a pomohla jej nájsť prácu v meste. Žiadajú, aby som zasiahla do akejkoľvek nezhody či hádky v rodine.
Opakovane som im povedala, že hoci ma mrzí, čo sa deje, musia sa problémy naučiť riešiť sami. Vysvetlila som im, že sa snažím žiť vlastný život a zaťažuje ma, keď odo mňa žiadajú pomoc pri každom probléme.
Nechcem byť sebecká, chcem byť nápomocná, ale nemôžem na seba brať všetku ťarchu, pretože mi to ubližuje. Už aj komunikácia s rodinou mi spôsobuje veľa bolesti, preto sa ju snažím čo najviac obmedziť. Nechcem však rodinu úplne odstrihnúť. Čo v takom prípade robiť? Ako docieliť, aby pochopili, že nemôžu stále prekračovať hranice?“
Zdravím Ida, z toho čo píšeš, cítim, že robíš veľkú prácu voči svojej rodine. Snažíš
sa byť nápomocná, chápavá, empatická, k dispozícii. Je to od teba skvelé, pretože ako píšeš, máš už vlastný život a ten vie byť z času na čas náročný sám o sebe.
Cítim z toho tiež veľký tlak, že má tvoja rodina na teba očakávania, ako na mediátora,
či psychológa. Rada by som spomenula, že to ale nie je tvoja úloha. Ty si pre
rodičov dcéra a pre súrodencov sestra a to sú roly, ktoré je potrebné akceptovať a
rešpektovať. Mám pocit, že pri stanovení hraníc robíš už teraz veľmi veľa.
Akcentovala by som jedine to, že v tom len zotrvaj. Pri hraniciach je dôležitá ich
konzistentnosť – teda, aby sme si ich stanovovali opakovane a tým učili ostatných, že
ich máme a budeme si ich dávať. To, ako docieliť, aby rodičia pochopili, že ich
prekračovať nemôžu, už nie je vo tvojej kompetencii.
Ty nevieš zmeniť správanie inej osoby, ani jej chápanie, ak to nechce sama. Prajem ti veľa síl, konzistentnosti a povzbudenia v tom, že to, čo robíš, je správne a má to zmysel. Drž sa!
Ako funguje Safe space?
- Pošli nám svoju otázku cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa danej téme venuje. Môžeš nám tiež napísať email na adresu [email protected].
- Tvoja identita zostane anonymná. Uvedieme len tvoje krstné meno a vek, no ak máš obavy z potenciálneho odhalenia, môžeme sa dohodnúť aj na úplnej anonymite. Nikde neuvedieme tvoje celé meno ani žiadne údaje, ktoré by ťa mohli prezradiť.
- Odpoveď napíše odborník, ktorý na expertnej úrovni rozumie psychike, zdraviu či vzťahom.
- Tvoj príbeh môže pomôcť aj iným. V anonymnej podobe ho uverejníme v našej pravidelnej poradni, aby si z odpovede mohli odniesť niečo aj ostatní, ktorí prežívajú niečo podobné.
Každý, koho otázku vyberieme a uverejníme ju s odpoveďou experta, dostane mesačné predplatné zadarmo.
- Nevieme zaručiť, že zodpovieme na úplne všetky položené otázky, no urobíme všetko pre to, aby žiadna relevantná neostala bez odpovede.
Safe Space je priestor, kde tvoje obavy a pochybnosti zostanú v bezpečí.