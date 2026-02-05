Po roku sa k súdu vracia kauza známeho českého režiséra a podnikateľa Jana Stracha a niekoľkých ďalších ľudí. Tí sa mali podľa obžaloby dopustiť lúpeže a vyhrážania, za čo im hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.
Prípad sa rieši od minuloročného februára a týka sa udalosti z 27. marca 2024. Obžaloba tvrdí, že ten večer majitelia média The Mag Jan Strach a Petr Žižka spolu s rapperom s francúzskymi koreňmi Lboyom (vlastným menom Lukas Milan Emilio Nárovec) a Ahmadem Al-Mahdawim vylákali von Denisa Železného alias Aciese.
Z čoho je obvinený Jan Strach?
Železného mali odviezť do Holešovíc k Libeňskému mostu, dať mu niekoľko faciek, vydierať ho a vylákať z neho prihlasovacie údaje k instagramovému účtu The Capp (@thecappcz). Ten bol paródiou The Mag a získal si značné publikum.
Železný tvrdí, že ho udalosť traumatizovala. Vyvinula sa u neho posttraumatická stresová porucha na tri mesiace, spôsobila mu komplikácie v škole a potreboval terapie. „Hneď na druhý deň, ako sa to stalo, som to šiel oznámiť na políciu a podať žalobu. Bol som z toho dosť traumatizovaný,“ uviedol Železný minulý rok, keď sa prípad dostal po prvýkrát k súdu.
Zároveň mu odobratie účtu The Capp spôsobilo finančnú ujmu a požaduje odškodnenie vo výške 3,5 milión českých korún (140-tisíc eur). Prípad teraz prejednáva Mestský súd v Prahe ako trestný čin lúpeže a vydierania. Počas prvého februárového týždňa vypočul všetkých obžalovaných. Taktiež prešiel fotografie, videá a iné dokumenty, ktoré slúžia ako dôkazový materiál.
Strach: Takto sa to nestalo
Obhajoba Stracha, Nárovce, Žižky a Al-Mahdawiho však tvrdí, že udalosti prebehli inak. Podľa nich to bol naopak Železný, ktorý im uškodil predajom merchu a parazitovaním na ich projekte.
Výmena pod Libeňským mostom bola podľa Stracha a spol. len stretnutie, na ktorom im Železný predal prihlasovacie údaje dobrovoľne. Strach a Žižka sa celú vec chystali riešiť súdne. Facky skutočne padli, išlo však len o symbolické gesto, nie o vyhrážanie. So Železným sa rozišli v priateľskom duchu. Žaloba je podľa nich len snaha Železného získať finančnú náhradu, poškodiť ich a ťažiť z medializácie prípadu.
Účet The Capp 1. apríla 2024 oznámil svoj koniec, pretože ho prevzal The Mag.
Súd rozhodne v marci
Rozsudok by mal padnúť za mesiac, až súd vypočuje poškodeného a zváži verzie udalosti oboch strán. Prípad prechádza hlavným líčením druhýkrát, pretože došlo k zmene právnej klasifikácie. Namiesto pôvodného obvinenia z vydierania sa prípad začal riešiť ako lúpež, preto sa dostal k súdu vyššej inštancie a pojednávanie sa opakuje. Za lúpež hrozí Strachovi tiež vyšší trest, a to až odňatie slobody od piatich do 12 rokov.
Strach je jeden z najžiadanejších českých režisérov videoklipov
Aktuálne 29-ročný Jan Strach sa viac ako dekádu pohybuje na hudobnej scéne a stojí za produkciou stoviek klipov pre najväčších českých a slovenských umelcov a umelkyne, vrátane Yzomandiase, Bena Cristovaa, Lucie Bílé, Rytmusa alebo Jana Bendiga.
Vlastní produkčnú spoločnosť Beze Strachu, ktorá točí televízne a internetové reklamy pre firmy ako Coca Cola alebo Škoda Auto. V roku 2023 ho Forbes zaradil do prestížneho rebríčka 30 pod 30.