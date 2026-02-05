Sony si nechala schváliť patent, ktorý prináša herný ovládač s flexibilným ovládaním. Dotyková obrazovka by nahradila klasické tlačidlá a umožnila hráčom meniť ich veľkosť, polohu či počet podľa konkrétnej hry.
Spoločnosť Sony prichádza s novým vylepšením, ktoré poteší viacerých hráčov. Herné ovládače sa menia len minimálne a ich základná podoba sa už roky nemení. Dve páčky, smerový kríž a niekoľko tlačidiel majú na väčšine konzol vždy rovnaké miesto, informuje web VGC.
Sony však podľa nového patentu uvažuje nad tým, že by tento dlhoročný štandard mohla narušiť a časť kontroly prenechať samotným hráčom. Patent, ktorý si spoločnosť Sony nedávno nechala schváliť, opisuje koncept ovládača založeného na dotykovej technológii.
To znamená, že po novom by ich nahradila veľká dotyková plocha, na ktorej by sa zobrazovali ovládacie prvky generované softvérovo. Táto zmena chce nahradiť univerzálne rozloženie, ktoré nemusí vyhovovať všetkým hráčom rovnako.
Zmyslom celého riešenia je umožniť hráčom, aby si vedeli sami nastaviť ovládač. Každý hráč má totiž iné zvyky či iný úchop a hardvér je navrhnutý tak, aby bol rovnaký pre všetkých. Sony v patente naznačuje, že práve táto jednotnosť je slabinou súčasných ovládačov.