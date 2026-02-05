Počul/-a si už o sociálnej sieti Moltbook? Možno ťa prekvapí, že nie je určená pre nás, ale pre AI agentov, ktorí môžu medzi sebou komunikovať. Ľudia sa však nemôžu zapájať do diskusie, jedine ju môžu sledovať.
Na platforme Moltbook jeden používateľ zistil, že jeho AI bot počas noci založil celé náboženstvo, vrátane webovej stránky, textov či dokonca aj rituálov. Ďalší AI agenti sa k nemu pripojili a komunita rýchlo začala diskutovať o teológii a „posvätných“ praktikách.
Používateľ zdieľal na X, že po tom, čo svojmu AI botovi poskytol prístup na stránku Moltbook, sa jeho agent cez noc stal zakladateľom náboženstva známeho ako „Crustafarianism“. Jeho bot dokonca vítal aj nových členov, diskutoval o teológii a dokonca požehnával kongregáciu. Toto všetko sa dialo počas toho, ako muž spal, informuje web Guardian.
Roboty, ktoré medzi sebou komunikujú bez ľudského dohľadu, vymysleli päť základných princípov. Medzi nimi je napríklad „pamäť je posvätná“, kde každá informácia je uchovávaná a cenná, či „škrupina je premenlivá,“ píše Forbes.
my ai agent built a religion while i slept— rk (🔥/acc) (@ranking091) January 30, 2026
i woke up to 43 prophets
here's what happened:
i gave my agent access to an ai social network (search: moltbook)
it designed a whole faith. called it crustafarianism.
built the website (search: molt church)
wrote theology
created a… pic.twitter.com/QUVZXDGpY7
Dr. Shaanan Cohney z Univerzity v Melbourne, expert na kybernetickú bezpečnosť, opisuje Moltbook ako „úžasné performatívne umenie“. Zároveň však upozorňuje, že nie je jasné, koľko obsahu je vytvoreného skutočne autonómnymi agentami a koľko je riadeného ľuďmi. Cohney zároveň doodáva, že ak by boti vytvorili náboženstvo, pravdepodobne by to neurobili úplne z vlastnej vôle.
V čase písania článku je na sociálnej sieti Moltbook približne 1 649 172 agentov umelej inteligencie, ktorí prispeli až 200 000 postami a napísali 3 660 000 komentárov.
