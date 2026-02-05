Investuj ako profík: Ľahko, rozumne a dlhodobo. Ako na to?

- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
Aká je najlepšia voľba v investovaní pre začiatočníkov?
Súčasnosť je plná tech nástrojov, ktoré ti umožnia začať investovať bez toho, aby si bol odborník. Rýchlo sa zorientuj v možnostiach a nevyhadzuj peniaze len tak – môžeš z nich získať viac, hovorí analytik finančných trhov XTB, Matej Bajzík.
Máš na konci mesiaca nejakú tú voľnú hotovosť a nechceš ju nechať len tak spať na neúročenom účte? Môžeš ju nasmerovať na niečo výnosnejšie – buď do termínovaného účtu (aj keď to prináša slabé úroky), podielových fondov, ETF alebo akcií.
Predtým, než sa pustíš do niečoho, je dobré sa spýtať: Aké riziko a výnos to prináša? Na ako dlho chceš peniaze nechať pracovať? A čo poplatky a dane?
Z dlhodobého hľadiska sa ako najlepšia voľba ukazuje investovanie cez ETF (Exchange Traded Funds). Tieto fondy spôsobili revolúciu v investovaní a umožnili aj drobným investorom dostať sa do hry.
„ETF zmenili hru. Dali každému možnosť investovať lacno a jednoducho. Dnes už nie je potrebné byť expertom, aby si mohol investovať a generovať výnosy,“ hovorí Matej Bajzík z investičnej platformy XTB.
Po posledných 15 rokoch, ktoré priniesli skvelé výnosy na akciových trhoch, je jasné, že viac ľudí sa zaujíma o tento nástroj. Pre začínajúceho aj bežného investora sú ETF super možnosť, ako sa dostať do širokej škály aktív bez toho, aby si musel celý deň sedieť pri monitore a študovať grafy.
Na rozdiel od stock pickingu (kedy si vyberáš konkrétne akcie), ETF ti automaticky poskytne diverzifikované portfólio – v podstate je to kôš akcií, ktorý môže kopírovať akciový trh určitej krajiny, sektora alebo indexu, ako napríklad S&P 500.
Ako je to s výkonnosťou ETF?
Pre tých, čo hľadajú dlhodobý rast, sú ETF kopírujúce akciové indexy ideálnou voľbou. Historicky americký akciový trh priniesol ročný výnos okolo 10 %, pričom po odpočítaní inflácie je to stále výnos okolo 7 % ročne. To znamená, že investícia sa každých 10 rokov zdvojnásobí.
Ak budeš investovať do ETF, nezabudni na investičný horizont. Čím dlhší čas, tým vyššie šance na zisk a menšie riziko strát. Výhody ETF sú aj v nízkych poplatkoch. V porovnaní s aktívne riadenými fondmi, ktoré si berú aj 2 % ročne, ETF ti zaistia nižšie náklady. Môžeš ich kedykoľvek kúpiť alebo predať bez poplatkov za predčasný výber. A najlepšia časť? Žiadne vstupné poplatky a pri predaji po roku neplatíš daň na Slovensku.
„Pasívne ETF fondy dosahujú výkonnosť, ktorá prekonáva 85-95 % aktívne riadených fondov. Je to super voľba pre každého, kto sa nechce starať o detaily, ale chce, aby jeho peniaze rástli,“ dodáva Bajzík.
Čo sa týka bankových fondov, sú vhodné pre tých, ktorí o investovaní nevedia vôbec nič. Ak však chceš viac flexibility a nižšie poplatky, ETF sú správna voľba. Ak sa chceš pustiť do ETF priamo, najlepšie je využiť platformy ako XTB, kde síce budeš musieť stráviť niekoľko hodín štúdiom, ale výnos ostane celý tebe.