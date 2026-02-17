Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je PR správa spoločnosti Hekima.
dnes 17. února 2026 v 11:00
Čas čtení 7:21
Sponzorovaný obsah

Študentky Alexandra a Dita zažili obťažovanie v taxíku. Po nepríjemnej skúsenosti založili „cvičnú“ taxislužbu pre ženy

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V sedemnástich založili inovatívnu cvičnú firmu, ktorá vyhráva veľtrhy doma aj v zahraničí.

„Nevhodné poznámky, pohľady, otázky, pri ktorých si uvedomíte, že sa necítite komfortne. A práve to je zradné – nie je to niečo, čo by ste hneď nahlásili, ale ten pocit neistoty a stresu vo vás zostane. Keď sme sa o tom otvorene rozprávali v triede, zistili sme, že takúto skúsenosť má prekvapivo veľa dievčat.“ 

Jedna rada jazdí na koni, druhá aktívne športuje. Alexandra a Dita sú mladé, cieľavedomé spolužiačky z obchodnej akadémie Nevädzova v Bratislave. A obe mali skúsenosť, po ktorej sa v taxíku necítili bezpečne. Práve z tohto nepríjemného pocitu vznikol nápad na ženskú taxislužbu – ženy vodičky, ženy zákazníčky, bezpečne.

V rámci školského predmetu Cvičná firma vytvorili spolu s ďalšími desiatimi spolužiakmi projekt Donna Taxi, s ktorým dnes vyhrávajú veľtrhy doma aj v zahraničí. Zároveň ukazujú, že aj stredoškoláci a stredoškoláčky dokážu prichádzať s riešeniami reálnych spoločenských problémov. 

Hekima
Zdroj: Hekima
Projekt vznikol v prostredí inovovanej metodiky Cvičná firma 2.0, ktorá reaguje na potrebu modernizovať podnikateľské vzdelávanie. Metodika zároveň vychádza z princípov rozvojového vzdelávania, ktoré vedie mladých ľudí k porozumeniu spoločenským súvislostiam, kritickému mysleniu a hľadaniu riešení problémov vo vlastných komunitách.

Cvičná firma vznikla v spolupráci mimovládnej organizácie Hekima a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a dnes sa využíva na 180 stredných školách po celom Slovensku.

Mladých ľudí vedie k tomu, aby podnikanie nevnímali len ako cestu k zisku, ale aj ako nástroj riešenia spoločenských výziev. Práve vďaka tomuto prístupu sa zo školských projektov stávajú riešenia s reálnym spoločenským dopadom. Podobné projekty sú príkladom toho, ako môže rozvojové vzdelávanie meniť spôsob, akým mladí ľudia premýšľajú o podnikaní, spoločnosti a vlastnej zodpovednosti za svet okolo seba.

Spúšťačom bola vlastná skúsenosť

Projekt Donna Taxi vznikol ako reakcia na zdanlivo malé, no opakujúce sa situácie, ktoré mnohé ženy zažívajú v taxíkoch každý deň – nevhodné poznámky, pohľady či otázky, po ktorých zostane trpká pachuť a pocit neistoty.

„Keď sme sa o tom otvorene rozprávali v triede, zistili sme, že takúto skúsenosť má prekvapivo veľa dievčat,“ zamyslela sa Alexandra. 

Donna Taxi sme postavili na jednoduchom, ale silnom princípe – ženy vozia ženy. Nejde len o prepravu, ale o pocit bezpečia, dôvery a rešpektu.

„Vtedy nám došlo, že to nie je len osobný problém, ale systémová vec, ktorú ženy riešia každý deň. A keď sme mali možnosť vytvoriť firmu ‚nanečisto‘, chceli sme ju využiť na riešenie reálneho problému. Nešlo nám len o to splniť zadanie alebo si niečo odškrtnúť,“ doplnila ju Dita, ktorá chcela predovšetkým vytvoriť projekt so spoločenským presahom a otvoriť tému, ktorá má skutočný význam.

Hekima
Zdroj: Hekima

Donna Taxi stojí na jednoduchom, no silnom princípe „ženy vozia ženy“. Nejde pritom len o samotnú prepravu, ale predovšetkým o vytvorenie pocitu bezpečia, dôvery a rešpektu.

Zakladateľky zároveň chceli ukázať, že aj v tradične „mužskom“ odvetví môžu mať ženy svoje miesto a pracovať v bezpečnom prostredí. Pre Alexandru a Ditu tak Donna Taxi nepredstavuje iba podnikateľský nápad, ale konkrétne riešenie reálneho problému.

Predmet Cvičná firma 2.0 nám otvoril dvere do sveta podnikania

K podnikaniu sa spolužiačky dostali už v druhom ročníku na predmete Podnikateľské zručnosti, kde si v menších tímoch vyskúšali tvorbu vlastných nápadov, naučili sa základy fungovania firmy a na školskom veľtrhu si prvýkrát overili, ako podnikanie vyzerá v praxi. Táto skúsenosť ich motivovala pokračovať ďalej a v treťom ročníku si zvoliť predmet Cvičná firma – Praktikum.

„Tento predmet nám dal pevné základy a chuť ísť hlbšie. Keď sme si potom v treťom ročníku vybrali Cvičnú firmu – Praktikum, všetko sa posunulo na vyššiu úroveň,“ popísala Dita.

Hekima
Zdroj: Hekima

Práve vďaka tomuto predmetu mohli svoj nápad posunúť z teórie do reality – pracovať na ňom dlhodobo, rozvíjať ho do detailov a postupne z neho budovať reálny projekt. Cvičná firma 2.0 im zároveň otvorila nové témy, ako sú inovácie, ekológia, udržateľnosť či riešenie spoločenských problémov.

Spočiatku mali niektorí chalani tendenciu prikláňať sa skôr k rodovo neutrálnejším témam. Otázka bezpečnosti žien im spočiatku neprišla ako niečo, čo by malo byť v centre podnikateľského projektu.

Zrazu už nešlo len o to „vymyslieť firmu“, ale klásť si otázky, prečo by mala existovať, aký problém rieši a aký má dopad na spoločnosť. Tento prístup ich naučil uvažovať viac do hĺbky a vnímať podnikanie ako nástroj na tvorbu zmysluplných riešení.

Takmer ako v realite

Fungovanie cvičnej firmy sa podľa študentiek výrazne približuje realite a človek si jeho náročnosť uvedomí až vtedy, keď si všetkými krokmi prejde. „Začína sa to úplne od nuly – postupuje sa podľa učebnice Cvičná firma 2.0 a veľkú podporu nám poskytla aj pani učiteľka,“ prezradila Dita.

Najskôr si museli ujasniť, aký problém chcú riešiť, aký bude ich podnikateľský nápad a názov firmy. Následne vytvorili organizačnú štruktúru kopírujúcu skutočnú firmu. „Vznikla organizačná štruktúra, ktorá kopíruje reálnu firmu – generálna riaditeľka a pod ňou jednotlivé oddelenia: marketing, obchodné oddelenie a administratíva.“

Hekima
Zdroj: Hekima

Postupne riešili aj identitu značky – logo, farby, slogan, Instagram, web, brožúry či vizitky. Obchodné oddelenie sa staralo o stratégiu, ponuku služieb a komunikáciu so zákazníkmi, administratíva zabezpečovala mzdy, dokumenty a chod firmy. Popri tom pripravovali biznis plán, finančné analýzy, minimálne mzdy, SWOT analýzu, platobné a reklamačné podmienky či zápis do obchodného registra cvičných firiem. Celý proces tak ešte viac pripomínal reálne podnikateľské prostredie.

Lepšie sme pochopili, čo všetko podnikanie obnáša a aké je to náročné.

Hoci mali na prácu štyri hodiny týždenne v škole, zďaleka to nestačilo. Veľa úloh riešili aj po vyučovaní, večer či cez víkendy, najmä pred veľtrhmi, keď „prakticky žili firmou nonstop“. Trénovali prezentácie, elevator pitch a skúšali rôzne modelové situácie, ako reagovať na otázky poroty či návštevníkov stánku na veľtrhoch, ktorých sa s firmou zúčastnili.

Samotné veľtrhy potom predstavovali vyvrcholenie celej práce. Nešlo len o to ukázať sa, ale obhájiť mesiace budovania projektu, jeho koncept, čísla, hodnoty aj fungovanie tímu. Práve tam si podľa nich človek naplno uvedomí, aké je to stáť za vlastným projektom a zvládať tlak reálneho prostredia.

Hekima
Zdroj: Hekima

Úspechy doma aj v zahraničí

Úspechy, ktoré projekt Donna Taxi na veľtrhoch dosiahol, vnímajú zakladateľky ako prirodzený výsledok toho, že k projektu pristupovali komplexne a s jasnými hodnotami. Nešlo im len o zisk alebo formálne splnenie zadania, ale aj o starostlivosť o zamestnankyne, etický kódex a bezpečné pracovné prostredie, čo podľa nich robilo projekt autentickým.

Zároveň doň zakomponovali environmentálny rozmer, vlastnú aplikáciu, inovatívnosť, spoločenskú zodpovednosť aj tému rodovej rovnosti.

„Každý z nás do toho vložil maximum a bolo cítiť, že to nie je len školský projekt,“ zhodujú sa. Významnú rolu zohrala aj podpora pani učiteľky a samotný koncept Cvičnej firmy 2.0. „Celý tím makal fakt naplno a každý mal jasno, že to nie je len školský projekt. Veľký podiel na úspechu mala aj pani učiteľka a koncept Cvičnej firmy 2.0. Porovnať to s bežnou školou? Úplne iný svet,“ myslí si Alexandra.

Hekima
Zdroj: Hekima

Osobnostný posun

Alexandra a Dita sa zhodujú, že účasť na projekte ich posunula aj osobnostne. Museli vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, prevziať zodpovednosť a naučiť sa fungovať v rolách, v ktorých sa dovtedy nikdy nevideli. Každá z nich pritom čelila iným výzvam.

Pre Alexandru bola jednou z najnáročnejších oblastí finančná analýza. „Uvedomiť si, koľko všetkého treba započítať a ako to pospájať, bolo zo začiatku dosť desivé. A zároveň mňa práca s ľuďmi. Ako marketingová riaditeľka som sa musela naučiť zadávať úlohy, motivovať spolužiakov, riešiť konflikty.“ Už nešlo len o to, aby si niečo spravila sama, ale niesť zodpovednosť za celý tím.

Dita zas najviac potrápili prezentačné zručnosti. Na začiatku mala veľký rešpekt z verejného vystupovania, najmä z prezentovania firmy v cudzom jazyku pred porotou. „Postupne som si však začala viac veriť, naučila som sa jasne formulovať myšlienky, reagovať na otázky a obhájiť náš projekt. Práve tieto situácie mi dali veľké sebavedomie a posunuli ma výrazne mimo moju komfortnú zónu.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by 𝔻𝕆ℕℕ𝔸 (@donna.taxi)

Moment, kedy si uvedomili, že veciam začínajú naozaj rozumieť, prišiel najmä pri finančnom plánovaní. Dovtedy boli financie len abstraktné pojmy, no zrazu ich museli pretaviť do reality – prepočítať náklady na auto, poistky, servis, mzdy vodičiek, elektrinu, mesačné výdavky aj očakávané príjmy. Keď čísla začali dávať zmysel ako celok, nastal prelomový „aha moment“.

Alexandra dodáva, že silné bolo aj uvedomenie, že podnikanie nie je o náhodných nápadoch, ale o prepočítaných rozhodnutiach a zodpovednosti. Možnosť skúšať, robiť chyby a učiť sa z nich v bezpečnom prostredí cvičnej firmy považujú obe za jednu z najväčších hodnôt celej skúsenosti.

Dôležitou súčasťou bol aj rozvoj sebavedomia – vystupovanie pred porotou, prezentovanie projektu v cudzom jazyku a obhajovanie vlastných riešení. Ako hovorí Alexandra, podnikanie pre ňu „prestalo byť abstraktným pojmom“ a dnes ho vníma ako schopnosť rozmýšľať, rozhodovať sa a učiť sa z chýb, nie ako hľadanie dokonalých nápadov.

Dnes vieme, čo znamená podnikať

Keďže obe dievčatá pochádzajú z podnikateľských rodín, skúsenosť s cvičnou firmou ovplyvnila aj ich vzťah k rodičom a pohľad na podnikanie v rodinnom kontexte. Obe hovoria, že dnes lepšie chápu, čo všetko podnikanie obnáša a aké je náročné.

Alexandra oceňuje najmä možnosť radiť sa doma o konkrétnych úlohách v projekte a získavať spätnú väzbu priamo z praxe. Dita dodáva, že práve vďaka týmto rozhovorom sa ich vzťahy prehĺbili – mali spoločnú tému a zároveň získala väčší rešpekt k tomu, čo jej rodičia robia. Spolu doma skúšali prezentácie a simulovali odpovede na možné náročné otázky porotcov či potenciálnych záujemcov o firmu.

Na osobnej úrovni im cvičná firma priniesla najmä pochopenie súvislostí. Predmety, ktoré sa predtým učili oddelene – ekonomika, účtovníctvo, marketing či komunikácia – sa spojili do jedného funkčného celku. Naučili sa pracovať v tíme, riešiť konflikty, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a dotiahnuť veci do konca.

Dnes cítime, že to nie je len školský projekt – je to vstupenka do života a do práce, kde sa otvárajú nové možnosti a kontakty.

Keďže predtým nemali žiadnu dlhodobú pracovnú skúsenosť, vnímajú projekt ako svoju prvú veľkú polo-profesionálnu výzvu. Vďaka nej spoznali fungovanie reálneho sveta – od tímovej práce, cez prezentácie a komunikáciu so zákazníkmi, až po finančné rozhodnutia.

Aj preto dnes cítia, že nejde len o školský projekt, ale o vstupenku do života a do prostredia, kde sa otvárajú nové možnosti a kontakty. Ako ďalší silný moment vnímajú pozvanie moderovať dvojdňový veľtrh cvičných firiem v Bratislave, ktorý pre ne predstavoval nezabudnuteľnú skúsenosť a motiváciu do ďalších výziev.

Donna Taxi nie je len školský projekt

Je dôkazom, že keď mladí dostanú dôveru, priestor a zmysluplnú výzvu, dokážu nielen prichádzať s nápadmi, ale ich aj premeniť na riešenia s reálnym dopadom – projekty, ktoré menia životy a posúvajú spoločnosť.

Ukazuje, že škola môže byť viac než memorovanie a teória – môže byť tréningom na skutočný život, kde sa učíme riskovať, robiť chyby, spolupracovať a niesť zodpovednosť. A práve to je skúsenosť, ktorá študentov a študentky formuje nielen ako budúcich podnikateľov a podnikateľky, ale aj ako ľudí schopných myslieť a konať s odvahou a zmyslom pre druhých.

Hekima je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je prispievať k rovnejšej a spravodlivejšej spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí prostredníctvom posilňovania postavenia žien, skvalitňovania vzdelávania a podpory zodpovedného, inovatívneho podnikania.

Od roku 2021 pracuje s mladými ľuďmi ako nositeľmi pozitívnych zmien a venuje sa riešeniu rodovo-špecifických nerovností v spoločnosti. Zameriava sa na rozvoj zručností a hodnôt mladých ľudí a žien, ako aj na podporu vzniku a rozvoja zodpovedných firiem a startupov, ktoré reagujú na naliehavé spoločenské výzvy v komunitách na Slovensku aj v zahraničí.

Tento článok vznikol v rámci projektu Cvičná firma 2.0: Transformácia podnikateľského a obchodného vzdelávania na stredných školách (SAMRS/2024/RV/1/6) podporeného z finančných prostriedkov SlovakAid.
Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí 12. února 2026 v 11:46
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Storky
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Lifestyle news
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
před hodinou
Netflix ovládl seriál podle skutečné události. Příběh o otrávených dětech má nezvykle vysoké hodnocení
před 3 hodinami
Toxická romance s Margot Robbie táhne. Bouřlivé výšiny si připsaly nejlepší otvírák letošního roku
včera v 13:04
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost
včera v 07:37
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
před 2 dny
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
před 2 dny
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
před 3 dny
Zpravodajství
Politika Petr Macinka Extrémny počasí Motoristé sobě
Více
Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění
před hodinou
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
před 2 hodinami
Nový čínský rok Ohnivého koně začíná a bude mít ohromnou sílu. V životě můžeš cítit víc energie i potřebu změny
dnes v 07:21

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
před hodinou
Spousta malých dětí si při sledování televize přeje dostat se na Olympijské hry. Těchto osm to tam ale doopravdy dokázalo a spousta z nich se i vybojovala na pozice vítězů.
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
dnes v 07:00
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 dny
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse