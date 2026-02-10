„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?

- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
Informácií je všade obrovské množstvo, dostať sa k nim je dnes je vec odomknutia telefónu.
Ak si teda v investovaní úplný začiatočník, začať dnes je jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Hromady informácií však môžu byť aj zmätočné a paralyzujúce, začiatok vie byť poriadne chaotický.
„Internet je plný informácií, no nie všetko, čo nájdeš, má reálnu hodnotu. Preto sa oplatí siahnuť po osvedčených zdrojoch,” pripomína, analytik finančných trhov XTB, Matej Bajzík, ktorý má tri tipy, kam sa v začiatkoch obrátiť.
Jedným z najlepších spôsobov, ako uchopiť princípy investovania, sú knihy. Klasika ako Inteligentný investor od Benjamina Grahama ťa naučí základy, ktoré platia dodnes, hoci prvýkrát vyšla už v roku 1949.
Ak máš radšej videá, podcasty alebo živé prednášky, nájdeš množstvo kvalitného obsahu u renomovaných investičných spoločností, ako je XTB. YouTube kanál XTB, materiály na stránke, vzdelávacie webináre alebo pravidelné konferencie s odborníkmi ti dajú dobré základy, aby si sa správne rozhodol/-a.
Najlepšie je, že nemusíš začať hneď s reálnymi peniazmi. V XTB si môžeš založiť demo účet,
kde investuješ virtuálne, bez rizika, a zistíš, ako fungujú platformy, nákupy a predaje. Dá ti to aj pohľad na to, ako v rôznych situáciách reagujú tvoje vlastné emócie. Pripraví ťa to na reálne situácie a naznačí, kde máš hranice znášania rizika.
„A nezabudni: investovanie nie je o rýchlom zbohatnutí, ale o dlhodobej stratégii. Najlepší čas je začať ešte dnes,” dodáva Matej Bajzík.