Influenceri Valden a jeho partnerka Sára sa stali rodičmi. Na svet priviedli dcéru

Tiktoker Valden a jeho priateľka Sára sa dnes podelili o radostnú správu. Narodila sa im dcéra. Meno však neprezradili.
Influenceri Valden a jeho priateľka Sára dnes priviedli na svet ich prvé spoločné dieťa. „Náš vytúžený poklad je s nami a nedokážem zhrnúť slovami tie pocity, ktoré cítime, tak len toľko, že maličká je zdravá a krásna. A my si ideme užívať našu bublinu lásky,“ napísali v príspevku na Instagrame.
Pár pred pár mesiacmi pár zdieľal svoju skúsenosť, kde otvorene prehovorili o strate bábätka. V auguste minulého roka Patrik „Valden“ Valko so svojou partnerkou Sárou Štangelovou oznámili na sociálnych sieťach, že sa stanú rodičmi. Krátko po tom sa však pár rozhodol podeliť aj o ťažké obdobie, ktorým si prešli. Sára potratila a zároveň musela podstúpiť operáciu myómu, ktorý mala na maternici.
„Keď som si tým prechádzala ja, našla som len veľmi málo podobných slovenských videí a celkovo ma prekvapilo, ako málo sa o tom hovorí. A pritom je to tak časté,“ napísala Sára k videu, v ktorom otvorene hovorila o svojom príbehu.
My novorodičom gratulujeme a prajeme rodinke veľa zdravia!