Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 9. února 2026 v 8:00
Čas čtení 0:44

Poď na filmový REFRESHER KVÍZ, ktorý preverí aj hardcore fanúšikov. Zober kamošov a ukážte svoje znalosti o Oscaroch

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Do kalendára si poznač 25. február.

Už v noci z 15. na 16. marca sa dozvieme mená tých najlepších filmových snímok za rok 2025. Ktoré filmy zaujmú odbornú porotu natoľko, že ich názvy zaznejú počas slávnostného večera udeľovania cien Akadémie? Skráť si čakanie na filmovú udalosť roka a príď si zasúťažiť na náš filmový kvíz v Kácečku.

Fanúšikovia Oscarov a kvalitných filmov sa tu stretnú už 25. februára o 18:00. Zober kamošov, zostavte 3-členný až 6-členný tím a poďte si spolu otestovať svoje vedomosti o oscarových filmoch, významných momentoch a udalostiach, ktoré sa navždy zapísali do filmovej histórie. Okrem skvelej zábavy je pre tie najlepšie tímy pripravená aj super výhra.

📍Kde: Kácečko
📅 Kedy: 25. februára 2026
🕒 Čas: príchod tímov o 18:00, začiatok kvízu 18:30
🪙 Vstup: 8 €/osoba (platba v hotovosti na mieste)
👉 Prihlás svoj tím TU.
registruj svoj tím

Pokiaľ sa chceš na kvíze zúčastniť, musíš prihlásiť seba a svojich kamošov ako jeden tím – minimálny počet členov je 3, maximálny počet 6. Na kvíz je nutné registrovať sa vopred cez registračný formulár, ktorý nájdeš vyššie. Vstupné 8 € zaplatíš v hotovosti priamo na mieste. 

S registráciou na kvíz príliš dlho neváhaj, kapacita je obmedzená. 

oscarový kvíz
Zdroj: Refresher
Doporučeno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky 7. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo 31. ledna 2026 v 8:09
Doporučeno
VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer 2. února 2026 v 13:39
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 4 dny
Storky
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Lifestyle news
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
před 2 hodinami
Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
před 3 hodinami
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Jeffrey Epstein stále žije a hraje Fortnite? Tvůrci hry museli vyvrátit konspirační teorie
včera v 12:58
Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let
včera v 09:44
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
včera v 08:21
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
před 2 dny
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
před 2 dny
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Sport Osobnosti Policie
Více
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
před hodinou
Orbán slovně zaútočil na Ukrajinu. Nazval ji nepřítelem Maďarska
před 3 hodinami
1
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
dnes v 08:06

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
před 2 hodinami
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování
ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování
4. 2. 2026 7:00
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
před 4 dny
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
před 3 dny
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
3. 2. 2026 16:14

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
před 18 minutami
Design šperků zažívá v Česku renesanci. Vybíráme tvůrce a tvůrkyně, kteří jsou takříkajíc worth the hype.
Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí
Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí
před hodinou
Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
PR zpráva
Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
před 2 hodinami
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
dnes v 07:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
včera v 10:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
včera v 07:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
včera v 10:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 3 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Domů
Sdílet
Diskuse