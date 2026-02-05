Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
včera 5. února 2026 v 15:32
Čas čtení 2:49
Sponzorovaný obsah

Skvelé miesto na prácu: Tesco získalo ocenenie Najzamestnávateľ roka!

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tesco už takmer tri dekády na Slovensku vytvára skvelé miesto na prácu, kde sa každý cíti vítaný.

Reťazec aktuálne zamestnáva takmer 8 000 kolegýň a kolegov a za posledných 10 rokov v rámci odmeňovania vyplatil svojim zamestnancom vyše 1,4 miliardy EUR. Zamestnancom zároveň poskytuje širokú paletu výhod a benefitov, pričom sa výrazne zameriava na podporu životnej a pracovnej rovnováhy.

Aktivity Tesca ako zamestnávateľa ocenila v nezávislej ankete Najzamestnávateľ odborná porota aj verejnosť. Reťazec získal 1. miesto v kategórii Obchod a služby za rok 2025 a zároveň získal ocenenie Profesia Lab za inklúziu a zamestnávanie zdravotne znevýhodnených.

V Tescu aktuálne pracuje 70 % žien a 30 % mužov, z toho je medzi nimi až 18 rôznych národností. Vyše 6,5 % kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu je zdravotne znevýhodnených, čím reťazec významne prekračuje povinnosť  zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou vyplývajúcu zo zákona.

„Sme veľmi hrdí, že sa nám opäť podarilo zabodovať v prestížnej ankete Najzamestnávateľ, v ktorej sme sa na popredných miestach umiestnili už po piatykrát. Tesco na Slovensku dlhodobo pracuje na tom, aby svoj talent a potenciál mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Otvorený prístup, podpora rozmanitosti a inkluzívna firemná kultúra prispeli k tomu, že v Tescu nachádzajú uplatnenie kolegyne a kolegovia zo sociálne, zdravotne či inak znevýhodnených skupín. Teší nás, že naše aktivity ako jedného z najväčších súkromných zamestnávateľov si všímajú a oceňujú nielen naši kolegovia a kolegyne, ale aj verejnosť. Robíme všetko pre to, aby sme podporovaním rôznorodosti v našich tímoch vytvárali  prostredie, v ktorom sa každý môže cítiť vítaný a ocenený,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Tesco
Zdroj: Tesco

Súčasťou vytvárania najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov v Tescu je komplexný balík atraktívnych benefitov, pripravený na mieru podľa zamestnaneckých prieskumov. K špeciálnym finančným benefitom patrí napríklad zamestnanecká Clubcard so zľavou 15 % na všetky nákupy s možnosťou ušetriť až 1 100 eur ročne, ďalej  hygienické potreby pre ženy na pracovisku zadarmo či kupón pri narodení dieťaťa. Zamestnanci si môžu vybrať zo širokej ponuky tie benefity, ktoré im vyhovujú – od Multisportu až po zľavy od partnerov.

 

Mimoriadnymi benefitmi na trhu sú stále rodinné benefity či možnosti flexibilnej práce. Osobitný dôraz kladie Tesco na životnú rovnováhu a zdravie svojich kolegýň a kolegov. Zamestnanci majú k dispozícii službu Virtuálny lekár, Linku pomoci Na nás sa môžete spoľahnúť, ktorá poskytuje zamestnancom finančné, právne či psychologické poradenstvo, ako aj Tesco Finest či vitamínové kupóny. Pre zamestnancov Tesco zároveň organizuje vzdelávacie webináre na podporu životnej rovnováhy a otvára diskusie na tému duševného zdravia.

Kolegyne a kolegovia v Tescu majú k dispozícii aj širokú škálu benefitov zameraných na podporu rodiny, ako napríklad dorovnanie materskej dávky do výšky čistej mzdy počas trvania materskej dovolenky, nadštandardnú podporu adoptívnych rodičov, pestúnov či pracovné voľno navyše pri významných životných udalostiach, ako je svadba, sťahovanie, úmrtie dieťaťa či sprevádzanie prváčika v prvý školský deň.

Každý rok je samozrejmosťou aj pravidelné zvyšovanie platov. Tesco zároveň podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu. Za posledných päť rokov dosiahol reťazec v tejto oblasti výrazný pokrok – rodový rozdiel v odmeňovaní znížil takmer o tretinu.

 

V Tescu je súčasťou každodenného života diverzita a inklúzia. „Aby sme ešte viac posilnili náš záväzok vytvárať inkluzívne pracovisko, vlani sme už piatykrát uverejnili našu Správu v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie. Chceme ukázať, že inkluzívna kultúra nie je len niečo, čo sa snažíme vybudovať, ale že je kľúčovým prvkom našej spoločnosti. Chceme byť spoločnosťou odrážajúcou rozmanitosť komunít, v ktorých pôsobíme. Jednou z našich hodnôt je, že sa k ľuďom správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali,“ dopĺňa Miroslava Rychtárechová. 

Reťazec publikuje konkrétne dáta o svojej spoločnosti v Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie za rok 2025. Zároveň Tesco pravidelne organizuje okrúhly stôl vo forme otvorenej diskusie s odborníkmi z oblasti inklúzie a rovnosti naprieč spoločnosťou, ktorí upozorňujú na aktuálne a najdôležitejšie výzvy na Slovensku.  

Za dlhoročný inkluzívny prístup získalo Tesco v minulosti niekoľko prestížnych ocenení, medzi ktoré patrí Roma Spirit, Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ v rámci cien Via Bona Slovakia. 

Rovnako sa spoločnosť zapája do iniciatív a programov, ktorých cieľom je zlepšenie uplatnenia znevýhodnených ľudí na trhu práce. Je súčasťou národného projektu Sme si rovní a programu Profesia Lab. V spolupráci s organizáciou ALTERNATÍVA poskytuje tranzitný program Zo školy do života, ktorý pomáha mladým ľuďom so znevýhodnením úspešne zvládnuť prechod zo školy do pracovného a osobného života.

Doporučeno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“ Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“ 5. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
včera v 17:30
Storky
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Lifestyle news
Představitel Teda z How I Met Your Mother se stal v 50 letech poprvé otcem
před hodinou
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
včera v 16:00
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
včera v 13:46
Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up
včera v 12:40
VIDEO: Zendaya a Pattinson jako snoubenci. V traileru k horké novince řeší drama před svatbou
včera v 07:42
Brankářka Bára Votíková přestupuje do Arsenalu. Anglický klub si ji vypůjčí od Slavie
před 2 dny
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
před 2 dny
BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
před 2 dny
Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
před 2 dny
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
před 2 dny
Zpravodajství
Česko Rusko Politika Zahraničí
Více
Rusko a USA se blíží zásadní dohodě o počtu jaderných zbraní
včera v 17:16
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
včera v 15:45
1
Ruský stand-up komik dostal za vtipy téměř šest let vězení. Kritizoval válku, označili ho za teroristu
včera v 14:16

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Megastar taneční hudby z Německa nebo prohlídka slavné rezidence v Plzni. Co podniknout tento víkend?
Megastar taneční hudby z Německa nebo prohlídka slavné rezidence v Plzni. Co podniknout tento víkend?
před 2 hodinami
Jako každý týden, tak i tento ti přinášíme várku tipů na to, co podniknout o víkendu.
Umělkyně Elektra zažívá svůj moment. Její organické šperky jsou plné emocí
Umělkyně Elektra zažívá svůj moment. Její organické šperky jsou plné emocí
včera v 19:30
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
včera v 17:30
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
včera v 17:00
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
včera v 15:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
včera v 07:00
1
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
včera v 10:48
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
včera v 10:00
1
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 3 dny
3
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 3 dny
3
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
31. 1. 2026 8:09
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse