Adela otvorene hovorí o presune relácie Trochu inak z televízie do online priestoru, o budúcnosti médií aj o tom, prečo si nevie predstaviť vlastnú budúcnosť v politike.
Otvorene sme sa s Adelou rozprávali o tom, prečo sa jej relácia Trochu inak presúva z televízie do online priestoru, čo jej táto zmena dala aj vzala a ako dnes vníma budúcnosť médií. Dotkli sme sa aj otázky, či si svoju vlastnú budúcnosť vie predstaviť v politike.
Úprimne pomenovala momenty, ktoré boli v jej kariére kľúčové, aj tie, keď sa musela naučiť vážiť si samu seba a vypýtať si za svoju prácu to, čo si naozaj zaslúži. Hovorili sme aj o jej súkromí, rodinnom živote a téme adopcie – a o tom, čo by o nej ešte chcela dostať viac do povedomia.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
