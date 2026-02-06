Japonské mesto Fujiyoshida oznámilo, že po desiatich rokoch ruší populárny sakura festival, preslávený ikonickým výhľadom na Mount Fuji
Mnohí si Japonsko spájajú práve s rozkvitnutými čerešňami a množstvo turistov si plánuje dovolenku tak, aby toto obdobie zažili na vlastné oči. Najnovšie však jeden z najikonickejších sakura festivalov v krajine končí. Dôvodom je miesto, ktoré už jednoducho nezvládalo nápor návštevníkov.
Úradníci v stredojaponskom meste Fujiyoshida, neďaleko hory Mount Fuji, oznámili, že tento rok už nebudú organizovať festival kvitnúcich čerešní v parku Arakurayama Sengen Park. Týždenné podujatie sa tu konalo desať rokov a každoročne prilákalo približne 200-tisíc turistov z celého sveta.
Starosta mesta Šigeru Horiuči podľa The Guardian vysvetlil, že za krásnou scenériou s výhľadom na horu Fudži sa skrýva realita, v ktorej je pokojný život miestnych obyvateľov vážne narušený. Podľa jeho slov cíti mesto silný pocit krízy a práve ochrana dôstojnosti a životného prostredia obyvateľov bola dôvodom, prečo sa rozhodli festival po desiatich rokoch ukončiť.
Mesto totiž v posledných rokoch evidovalo viaceré problémy – neoprávnené vstupy na súkromné pozemky, odhadzovanie odpadkov, ale aj prípady, keď si turisti bez povolenia chodili do súkromných dvorov uľaviť. Zrušený bol však len tento konkrétny festival v tomto parku. Obdobie kvitnutia čerešní ani ostatné sakura podujatia v Japonsku týmto rozhodnutím dotknuté nie sú.