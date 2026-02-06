Hlavní témata
Tento článok je PR správa spoločnosti Hagro.
dnes 6. února 2026 v 10:42
Čas čtení 3:08
Sponzorovaný obsah

Plachtová hala ako moderné riešenie pre podnikanie, ktoré šetrí čas a financie

Plachtová hala od Hagro ponúka rýchle, flexibilné a cenovo dostupné riešenie pre skladovanie, výrobu aj logistiku. Zistite, prečo ju volia moderné firmy.

Rýchlosť, flexibilita a rozumné náklady. Práve tieto tri faktory dnes rozhodujú o tom, či firma dokáže pružne reagovať na vývoj trhu. V mnohých prípadoch už klasické stavby nestačia – a práve tu nastupuje plachtová hala, ktorá sa stáva symbolom moderného a efektívneho podnikania.

Slovenská spoločnosť Hagro patrí medzi lídrov v oblasti montovaných hál a dlhodobo ukazuje, že aj dočasné či flexibilné riešenia môžu mať vysokú kvalitu, dlhú životnosť a profesionálne spracovanie.

Plachtová hala – rýchlosť, ktorá šetrí čas aj peniaze

„Hlavnou výhodou plachtových hál je rýchlosť realizácie, vysoká flexibilita a výrazne nižšie náklady v porovnaní s klasickými stavbami,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Dominik Halamček. Podľa jeho slov dokáže byť plachtová hala postavená už v priebehu jedného dňa, často aj na nespevnenom povrchu.

Hagro
Zdroj: Hagro

​V porovnaní s klasickými stavbami je realizácia plachtových hál otázka pár dní a firmy nemusia čakať na rozsiahle zemné práce, kedže plachtová hala nevyžaduje betónové - pevné základy. Získajú funkčný priestor prakticky okamžite – či už ide o sklad, výrobnú halu alebo poľnohospodárske zázemie.

Keď štandard nestačí: riešenia na mieru

Hagro ponúka zákazníkom typizované modely aj individuálne riešenia. Štandardné rozmery sú ideálne pre firmy, ktoré potrebujú rýchle dodanie bez kompromisov. No ak je priestor obmedzený alebo má klient špecifické požiadavky, nastupuje výroba na mieru.

 

„Individuálny návrh umožňuje prispôsobiť rozmery, konštrukčné riešenia aj doplnkové prvky tak, aby hala maximálne zodpovedala účelu využitia,“ hovorí Halamček. Vďaka tomu sa aj plachtové haly môžu stať presne takým priestorom, aký firma potrebuje – bez zbytočných ústupkov.

Hagro
Zdroj: Hagro

Od prvého kontaktu po hotový projekt

Celý proces spolupráce je v Hagro nastavený tak, aby bol pre klienta čo najjednoduchší. Začína sa konzultáciou, pokračuje výberom vhodného modelu a končí dodaním a montážou: Pri všetkých modeloch plachtových hál je doprava ZDARMA.

Zákazník si pritom môže vybrať, či využije odbornú montáž, alebo sa rozhodne pre svojpomocné riešenie s technickou podporou. „Na našom YouTube kanáli máme spracované podrobné montážne videá, aby mali zákazníci presnú predstavu, ako celý proces prebieha,“ dopĺňa Halamček. V kombinácii s telefonickou technickou podporou tak majú klienti istotu, že aj svojpomocná realizácia prebehne hladko a bez zbytočných komplikácií. 

Kvalitné materiály ako základ dlhej životnosti

Základom každej haly je pevná pozinkovaná oceľová konštrukcia, ktorá zabezpečuje stabilitu aj pri náročných podmienkach a dôraz na kvalitu sa odráža aj v použitých materiáloch na opláštenie. 

 

„Opláštenie tvorí hrubá, trojvrstvová, nepremokavá PVC plachta so životnosťou viac než 20 rokov. Zákazník má na výber z gramáží 650, 750 a 900 g/m², pričom najvyššia gramáž je pri väčšine hál štandardne zahrnutá v cene,“ vysvetľuje Dominik Halamček. Používaná plachta je zároveň vysoko odolná voči roztrhnutiu, UV žiareniu aj mrazu až do –40 °C a spĺňa požiarno-odolnú triedu B, čo zaručuje bezpečnosť aj v náročných prevádzkach.

Hagro
Zdroj: Hagro

Univerzálne využitie naprieč odvetviami

Zákazníci využívajú riešenia od Hagro najmä na skladovanie materiálu, techniky či tovaru. Veľmi často však haly slúžia aj ako výrobné priestory, logistické centrá, prístrešky pre zvieratá alebo športové haly. Spoločnosť pritom ponúka viacero typov konštrukcií – od praktických sedlových hál, cez oblúkové haly s maximálnym využitím priestoru, až po jednoduché prístrešky či individuálne riešenia na mieru.

 

Práve táto univerzálnosť robí z konceptu, akým je plachtová hala, ideálnu voľbu pre malé firmy aj veľké korporácie. Každý projekt sa pritom prispôsobuje konkrétnemu využitiu, priestoru aj technickým požiadavkám klienta.

Projekty, ktoré preverili profesionalitu

Medzi najzaujímavejšie realizácie patrí napríklad projekt pre portugalskú armádu v objekte Lešť, kde bolo potrebné navrhnúť haly s výškou až sedem metrov. „Kým naše štandardné haly majú šírku 6 metrov a výšku 3,66 m, resp. 4,9 m, v tomto prípade bola požadovaná výška približne 7 metrov. To si vyžiadalo kompletnú úpravu konštrukčného riešenia a výsledné haly sa výrazne líšili od našich bežne dodávaných typizovaných modelov. Výzvou bola aj samotná montáž. Napriek tomu prebehla realizácia bez akýchkoľvek problémov, čo potvrdzuje, že si vieme poradiť aj s neštandardnými a náročnými požiadavkami zákazníkov a flexibilne reagovať na rôznorodé technické výzvy,“ hovorí konateľ slovenskej spoločnosti Hagro.

Čo na plachtové haly hovoria zákazníci? 

Silnou stránkou spoločnosti je aj dlhodobo budovaný vzťah so zákazníkmi. „Našou prioritou je dlhodobá spokojnosť zákazníkov a budovanie vzťahov založených na dôvere,“ zdôrazňuje Halamček. Aj vďaka tomuto prístupu sa mnohí klienti vracajú a rozširujú svoje riešenia o ďalšie plachtové haly. 

 

„Spätná väzba od klientov najčastejšie vyzdvihuje práve komunikáciu, prístup a profesionalitu celého tímu. Jedna z recenzií to vystihuje veľmi výstižne – zákazník ocenil ochotu a komunikáciu majiteľa už v štádiu plánovania, flexibilitu pri dohadovaní termínu montáže a profesionálny prístup montážneho tímu (od vybavenia, firemných áut, oblečenia až po organizáciu práce)“, dodáva Halamček.

Investícia, ktorá dáva zmysel

V čase, keď firmy hľadajú úspory, flexibilitu a spoľahlivosť, sa riešenia od Hagro ukazujú ako rozumná voľba. Nízke vstupné náklady, rýchla návratnosť investície a možnosť presunu haly na iné miesto poskytujú podnikateľom výraznú výhodu.

Ak teda hľadáte riešenie, ktoré rastie spolu s vaším biznisom, plachtová hala môže byť presne tým krokom, ktorý vás posunie vpred.

