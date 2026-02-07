Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 7. února 2026 v 18:30
Čas čtení 2:42

RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary

RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary
Zdroj: A24
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Najlepší film roka už vo februári? Nolan, Spielberg a Villeneuve budú mať čo robiť, aby prekonali viac-menej dokonalú drámu od Josha Safdieho.

Kedy sa ti naposledy stalo, že sedíš v kine a nemáš tušenia, či sa na film pozeráš hodinu, hodinu a pol či dve? Marty Supreme (Veľký Marty) trvá dve a pol hodiny, no v kine ti to vôbec tak nepripadá. Je to film, v ktorom sa úplne stratíš a nebudeš chcieť, aby ťa niekto našiel. Necháš sa unášať jedným prekvapivým vývojom deja za druhým a budeš krochkať nad pozornou skladbou scén vytvárajúcou jedinečnú mozaiku niekoľkých dní veľkého Martyho.

Marty je v roku 1952 najlepším americkým hráčom pingpongu, čo je šport, ktorý sa v USA v tom časee ešte úplne neuchytil, ale v zahraničí a najmä v Ázii robil vlny. Martyho snom je stať sa svetovým šampiónom, no okrem drvivej konkurencie mu v ceste stoja aj ďalšie prekážky. Má problémy s matkou, strýkom, ktorý ho zamestnáva v práci, ktorú nemá rád, s vydatou kamarátkou, ktorá po ňom od malička túži, a s vlastnými nevysporiadanými vnútornými démonmi.

Marty Supreme
Zdroj: A24

Jeho najväčší problém je jeho nadmerné ego, prehnané sebavedomie a prázdna peňaženka. Ako sa dostane na turnaj do Tokya, keď nemá ani dva doláre v kapse? Väčšiu časť filmu sa následne snaží získať peniaze rôznymi podvodmi.

 

Častokrát sa dostane do neuveriteľných a bizarných situácií so zaujímavými postavami, vďaka čomu je dej neustále zábavný a v mnohých momentoch aj strhujúci. Josh Safdie sa pri tvorbe Chalametovej postavy a príbehu inšpiroval skutočnými udalosťami okolo pingpongového šampióna Martyho Reismana, no nejde o biografiu, ale fiktívnu drámu.

Marty Mauser je životná rola Timotheého Chalameta. 30-ročný Chalamet za ňu už získal Zlatý Glóbus a je vysoko pravdepodobné, že vďaka nej premení svoju tretiu nomináciu na Oscara na prvé víťazstvo. Chalamet je vo filme ako strhujúce tornádo, ktoré sa nezastaví pred ničím. Môže za to v prvom rade jeho herecký rozsah a charizma.

Marty Supreme
Zdroj: A24

Naposledy takto exceloval asi Leonardo DiCaprio v snímke Catch Me If You Can. Nie že by sa ich roly až tak podobali, ale práve vtedy DiCaprio ukázal, že nemá limit. Niečo podobné tu predvádza aj Chalamet.

 

Asistujú mu ďalší fantastickí herci, ako Gwyneth Paltrow, Abel Ferrara či nová hviezdička Odessa A'zion (I Love LA). Chalamet je však na míle vzdialený všetkým ostatným a pomáha mu aj scenár a skvostná réžia Josha Safdieho. Ten so svojím bratom Bennym v minulosti natočili také pecky, ako Good Times či Uncut Gems. DNA týchto drám je cítiť aj v Martym.

Vo filme sa neustále niečo deje, príbeh sa neustále posúva nečakaným smerom, ponúka zvraty, fantastické prekvapenia a chaotické dialógy, z ktorých divák chytá jemnú nervozitu a zvyšuje sa mu adrenalín. Josh Safdie ťa až do konca nechá hádať, ako sa to vlastne skončí. Jeho zvraty však nie sú prvoplánové. Každý nečakaný zásah do deja dáva logický význam a postavy sa nesprávajú tak, ako to potrebuje scenár, ale ako skutočné ľudské bytosti. O to väčší úspech je, že to do seba skvelo zapadá.

Marty Supreme
Zdroj: A24

Marty Supreme je vo svojej podstate športový film, no až na dva dôležité zápasy je tam pingpong len veľmi okrajovo. Keď tam už však je, divák sa môže pripraviť na strhujúce zábery. Chalamet trénoval pingpong celé roky a výsledok je znateľný. V niektorých scénach sú veľmi rýchle výmeny a špičkové údery. Režisérovi sa podarilo vystavať zápasy napínavo. Menším sklamaním v týchto scénach je práca kameramanov, ktorí neprišli s ničím špeciálnym. To je však asi jediná chyba filmu.

 

Marty Supreme je ako Uncut Gems na xanaxe. Je to pokojnejší film, v ktorom sa divák orientuje trochu jednoduchšie a nevytvára až také existenčné napätie a diskomfort v tele diváka, no stále tam je citeľné. Snímke nechýbajú ani vhodne umiestnené humorné scény, podarený hudobný sprievod. Vynikajúce kostýmy a kulisy ťa zase okamžite presunú do obdobia 70 rokov dozadu. Je to jeden z tých filmov, ktoré si na druhýkrát užiješ ešte viac.

V Refresheri sme v recenzii nedali plný počet kino novinke naposledy v roku 2023, keď si to zaslúžili John Wick 4 a Suzume, a rok predtým The Batman od Matta Reevesa. Najbližšie sa k tomu v posledných rokoch dostali snímky ako Poor Things, Oppenheimer, Challengers či Civil War. Marty Supreme je naozaj v skupine majstrovských diel, keďže si od nás odnáša 10/10.

Marty Supreme
Zdroj: A24
Průměrné hodnocení čtenářů
Tvé hodnocení
Jaké hodnocení bys dal ty?
0/10
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 3 dny
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Lifestyle news
Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let
před 51 minutami
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
před 2 hodinami
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
včera v 16:57
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
včera v 15:42
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
včera v 10:06
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
včera v 08:07
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
před 2 dny
1
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Politika Motoristé sobě Petr Macinka
Více
Kryptofirma omylem poslala lidem bitcoiny v hodnotě 40 miliard dolarů, následně účty zablokovala
před 3 minutami
VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“
před 2 hodinami
Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie
včera v 16:11

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování
ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování
4. 2. 2026 7:00
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
před 3 dny
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
před 2 dny
VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení
VIDEO: Stranger Things se vrátí dřív, než sis myslel*a. První trailer odhalil nové obsazení
3. 2. 2026 13:45
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
před 2 dny
Více z tématu Sport Všechno
VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“
VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“
před 2 hodinami
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
včera v 11:32
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
před 3 hodinami

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Gastro
před 34 minutami
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
před 34 minutami
Pod značkou Kro Kitchen dnes Vojtěch Václavík provozuje několik konceptů po Praze. Do jeho portfolia přibyl také podnik Alma, který nedávno získal ocenění Bib Gourmand od Michelin Guide.
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
před 2 hodinami
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
před 3 hodinami
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
před 2 dny
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
včera v 15:42
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 2 dny
3
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 2 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse