dnes 6. února 2026 v 12:32
Čas čtení 0:48
Hana Divišová

Times Square po bratislavsky. Toto sú najlepšie reakcie internetu na veľkoplošnú obrazovku na Kukučínovej

Times Square po bratislavsky. Toto sú najlepšie reakcie internetu na veľkoplošnú obrazovku na Kukučínovej
Zdroj: Instagram/@zomriofficial
Kým mesto rieši povolenia a svetelný smog, internet reagoval po svojom – sériou memečiek, ktoré si zo situácie robia srandu.

V centre Bratislavy sa na zrekonštruovanej budove „Kukurice“ rozsvietila veľkoplošná obrazovka a internet mal okamžite materiál na prácu. Kým primátor a mesto riešia povolenia, územný plán a svetelný smog, sociálne siete si z celej situácie spravili vlastnú verziu bratislavského Times Square.

Novozrekonštruovaná stavba na Kukučínovej má slúžiť ako nové sídlo ministerstva vnútra. Rezort osadil na budovu obrovskú LED obrazovku, ktorá pokrýva sedem poschodí. Ministerstvo plánuje na ploche prehrávať náborové videá o vstupe do ozbrojených síl, no nateraz obrazovka zobrazuje iba fotografie hôr, jazier a stromov.

LED obrazovku mnohí považujú za bizarnú a podľa Bratislavčanov sa vôbec nehodí do prostredia, v ktorom sa budova nachádza. Vybrali sme tie najlepšie memečka, ktoré dokazujú, že zmysel pre humor reaguje rýchlejšie než akékoľvek oficiálne stanoviská.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by zomriofficial (@zomriofficial)

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by zomriofficial (@zomriofficial)

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by zomriofficial (@zomriofficial)

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by zomriofficial (@zomriofficial)

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by EMEFKA SK/CZ (@emefka_official)

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa PrEŠouskY ŠtaMgaScY 2 (@scyplavememes2)

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
