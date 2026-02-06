Raper Gabryell zo skupiny Nerieš nemal najlepší štart do nového roka. Po koncerte v Prešove skončil v nemocnici so zápalom žalúdka a vysokými horúčkami, ktoré ho trápili niekoľko dní. Priznal, že ak by sa situácia opakovala, bude musieť skončiť so shows.
Gabryell, známy zo skupiny Nerieš, sa nedávno podelil s fanúšikmi o nepríjemné zdravotné skúsenosti, ktoré ho postihli po jeho poslednom koncerte. Po vystúpení v Prešove sa u neho objavili silné bolesti brucha, ktoré vyústili do vysokých horúčok a trvali niekoľko dní.
Situácia sa zhoršila natoľko, že musel vyhľadať urgentnú starostlivosť v nemocnici na Boroch, kde ho nakoniec hospitalizovali 29. januára. „Sedem dní som tam trpel a nevedeli mi povedať, že čo mi je, a to mi robili CT, 3x sono, ultrazvuk srdca atď. Každú noc som bojoval s extrémnymi bolesťami,“ uvádza Gabryell.
Ako ďalej napísal vo svojom príspevku, počas siedmich dní absolvoval viacero vyšetrení, no lekári spočiatku nedokázali presne určiť príčinu jeho ťažkostí. Každá noc bola pre Gabryella bojom s extrémnymi bolesťami a priznáva, že niekedy sa obával, či z nemocnice vôbec odíde po svojich.
Nakoniec sa raper zdôveril, že mu lekári diagnostikovali zápal žalúdka, ktorý bol ešte zhoršený infekciou, ktorú chytil. Gabryell po prepustení z nemocnice poďakoval zdravotníkom za starostlivosť a priznal, že jeho vystúpenia mu dali poriadne zabrať. „Fakt ma tie koncerty zabíjajú. Poviem to aj tu, že dávam tomu ešte jednu šancu, ale keď sa to zopakuje, budem musieť so shows skončiť… buďte zdraví, dávajte si pozor,“ napísal v príspevku.
My dúfame, že sa Gabryell uzdraví a jeho shows si ešte budeme môcť užiť!