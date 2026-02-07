McDonald’s prekvapil valentínskou novinkou.
McDonald si pripravil na Valentína netradičnú novinku, exkluzívne McNugget Caviar sety. Ide o limitovanú spoluprácu so značkou Paramount Caviar, kde spojili legendárne Chicken McNuggets s prémiovým kaviárom Baerii Sturgeon.
Každý set obsahuje približne 28 g kaviáru a 25-dolárovú (v prepočte 21-eurovú) poukážku do McDonaldu. Plus crème fraîche (pozn. od redakcie: francúzsky kyslomliečny výrobok z kysnutej smotany) a lyžičku na kaviár. Najlepšie na tom je, že kit je kompletne zadarmo.
Hoci sa niekomu môže zdať kombinácia nugetiek a kaviáru zvláštna, ide v skutočnosti o trend fine dining, píše CBS News. Reštaurácia s inšpiráciou z Kórey, COQODAQ, minulý rok na U.S. Open v New Yorku servírovala jedlo pozostávajúce z nugetiek s kaviárom Petrossian. Napriek prekvapivej cene 100 dolárov za nugetky, jedlo zožalo veľký úspech.
Kombinácia je už niekoľko rokov luxusnou lahôdkou. Speváčka Rihanna o nej zdieľala príspevok už v decembri 2024, dokonca informuje Mashable.
Ako získať McDonald Caviar kit?
McDonald Caviar kit nebude dostupný v obchodoch, ale iba na tejto webovej stránke. Od utorka, 12. februára, od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00 nášho času. Spoločnosť zatiaľ neoznámila, koľko setov bude k dispozícii, zdôraznila len, že zásoby sú obmedzené. McDonald tiež neuvádza, že by kit distribuovali do Európy alebo na Slovensko. Či sa k nemu dostanú Slováci, je teda otázne.