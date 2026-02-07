Zimné olympijské hry oficiálne začali a milióny fanúšikov po celom svete sledujú najlepších športovcov na snehu a ľade.
Slovensko má na olympiáde svoje zastúpenie a naši reprezentanti sa budú snažiť získať medaily v rôznych disciplínach, od lyžovania cez biatlon až po hokej.
Prinášame ti prehľad slovenských športovcov, ich súťaží a programu:
Lyžovanie
|08.02
|11:30
|zjazd Rebeka Jančová a Katarína Šrobová
|10.02
|10:30 - 14:00
|tímový zjazd a slalom
|12.02
|11:30
|super-G R Katarína Šrobová a Rebeka Jančová
|14.02
|10:00 a 13:30
|obrovský slalom Andreas Žampa
|18.02
|10:00 a 13:30
|slalom Petra Vlhová a Katarína Šrobová
|20.02
|10:00 -
|skicross Nikola Fričová
Hokej
|11.02
|16:40
|Slovensko vs. Fínsko
|13.02
|12:10
|Slovensko vs. Taliansko
|14.02
|12:10
|Slovensko vs. Švédsko
Biatlon
|08.02
|14:05
|miešaná štafeta Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov
|10.02
|13:30
|vytrvalostné preteky mužov Jakub Borguľa a Šimon Adamov
|11.02
|14:15
|vytrvalostné preteky žien - Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová
|13.02
|14:00
|mužský šprint Jakub Borguľa a Šimon Adamov
|14.02
|14:45
|ženský šprint
|
15.02
|11:15
|mužské stíhacie preteky
|
15.02
|14:45
|ženské stíhacie preteky
|
18.02
|14:45
|štafeta žien 4 × 6 km
Skialpinizmus
|19.02
|09:50
|Marianna Jagerčíková a Rebeka Cullyová
|19.02
|10:30
|Jakub Šiarnik
Sánkovanie
|07.02
|17:00 a 18:32
|Jozef Ninis (1. a 2. jazda)
|08.02
|17:00 a 18:34
|Jozef Ninis (3. a 4. jazda)
|11.02
|17:00 a 18:53
|Viktória Praxová, Desana Špitzová (1. a 2. jazda)
|11.02
|17:51 a 19:44
|Christián Bosman, Bruno Mick (1. a 2. jazda)
Bežky
|08.02
|12:30
|skiatlon Peter Hinds
|10.02
|09:15
|šprint klasickou technikou Mária Danielová
|09:55
|Peter Hinds a Tomáš Cenek
|12.02
|13:00
|bežecké finále Mária Danielová
|13.02
|11:45
|bežecké finále Peter Hinds a Tomáš Cenek
|18.02
|12:15
|tímový šprint Hinds, Cenek
|21.02
|11:00
|hromadný štart 50 km - Peter Hinds