dnes 7. února 2026 v 15:54
Čas čtení 1:05
Lukáš Turčan

ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde

ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
Zdroj: FOTO TASR/AP Photo/ Matt Krohn
Zimné olympijské hry oficiálne začali a milióny fanúšikov po celom svete sledujú najlepších športovcov na snehu a ľade.

Slovensko má na olympiáde svoje zastúpenie a naši reprezentanti sa budú snažiť získať medaily v rôznych disciplínach, od lyžovania cez biatlon až po hokej.

Prinášame ti prehľad slovenských športovcov, ich súťaží a programu:

Lyžovanie

08.02 11:30 zjazd Rebeka Jančová a Katarína Šrobová
10.02 10:30 - 14:00 tímový zjazd a slalom
12.02 11:30 super-G R Katarína Šrobová a Rebeka Jančová
14.02 10:00 a 13:30 obrovský slalom Andreas Žampa
18.02 10:00 a 13:30 slalom Petra Vlhová a Katarína Šrobová
20.02 10:00 - skicross Nikola Fričová

Hokej

11.02 16:40 Slovensko vs. Fínsko
13.02 12:10 Slovensko vs. Taliansko
14.02 12:10 Slovensko vs. Švédsko

Biatlon

08.02 14:05 miešaná štafeta Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov
10.02 13:30 vytrvalostné preteky mužov Jakub Borguľa a Šimon Adamov
11.02 14:15 vytrvalostné preteky žien - Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová
13.02 14:00 mužský šprint Jakub Borguľa a Šimon Adamov
14.02 14:45 ženský šprint

15.02

 11:15 mužské stíhacie preteky

15.02

 14:45 ženské stíhacie preteky

18.02

 14:45 štafeta žien 4 × 6 km

Skialpinizmus

19.02 09:50 Marianna Jagerčíková a Rebeka Cullyová
19.02 10:30 Jakub Šiarnik

Sánkovanie

07.02 17:00 a 18:32 Jozef Ninis (1. a 2. jazda)
08.02 17:00 a 18:34 Jozef Ninis (3. a 4. jazda)
11.02 17:00 a 18:53 Viktória Praxová, Desana Špitzová (1. a 2. jazda)
11.02 17:51 a 19:44 Christián Bosman, Bruno Mick (1. a 2. jazda)

Bežky

08.02 12:30 skiatlon Peter Hinds
10.02 09:15 šprint klasickou technikou Mária Danielová
  09:55 Peter Hinds a Tomáš Cenek
12.02 13:00 bežecké finále Mária Danielová
13.02 11:45 bežecké finále Peter Hinds a Tomáš Cenek
18.02 12:15 tímový šprint Hinds, Cenek
21.02 11:00 hromadný štart 50 km - Peter Hinds


Celý program nájdeš tu:

ZOH 2026, Olympiáda čihař Petra Vlhová počas slalomu v alpskej kombinácii žien na Majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo 15. februára 2021. skialp Jakub Šiarnik
SLOVENSKO
