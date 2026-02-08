Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov

Spevák, skladateľ a zakladajúci člen americkej rockovej kapely 3 Doors Down, Brad Arnold, zomrel v sobotu 7. februára. Liečil sa na rakovinu.
O jeho smrti informovala kapela v príspevku na svojom účte na sieti X. „So svojou milovanou manželkou Jennifer a rodinou po boku zomrel pokojne, obklopený blízkymi, v spánku po svojom statočnom boji s rakovinou,“ píšu v príspevku.
Spevák mal iba 47 rokov. Liečil sa od mája 2025, keď oznámil, že mu lekári diagnostikovali rakovina obličiek vo štvrtom štádiu s metastázami na pľúcach. Nestrácal však optimizmus a vieru, že sa vylieči.
Prelomový hit kapely Kryptonite Brad Arnold napísal, keď mal 15 rokov, počas hodiny matematiky. Potom sa „Bradovo písanie piesní stalo kultúrnym pilierom pre celú generáciu a prinieslo niektoré z najtrvácnejších hitov prvého desaťročia 21. storočia.“ Pomohol nanovo definovať mainstreamovú rockovú hudbu, prepojil štýl post-grunge s emocionálne priamym písaním piesní a lyrickými témami, ktoré rezonovali s bežnými poslucháčmi.
„Rodina je hlboko vďačná za prejavenú lásku a podporu v tomto ťažkom čase,“ uzatvára príspevok.