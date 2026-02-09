Tento ročník priniesol polčasovú šou plnú kultúrnych odkazov, nečakanú svadbu priamo na pódiu, prekvapivé celebrity v hľadisku aj ostré politické reakcie.
V noci na dnes sa v Los Angeles odohralo ikonické finále Národnej futbalovej ligy. Super Bowl je dlhodobo najsledovanejším športovým podujatím v USA a zároveň jednou z najväčších televíznych udalostí na svete. Finále NFL však už dávno nie je len o športe – je to kultúrny fenomén, kde sa prelína hudba, popkultúra, politika aj momenty, ktoré okamžite zaplavia sociálne siete.
Toto je 10 vecí, ktoré na Super Bowle 2026 najviac rezonovali.
Seahawks berú Lombardi trofej
Vo finále sa proti sebe postavili Seattle Seahawks a New England Patriots. Práve Seattle Seahawks vyhrali 29:13 a získali druhý titul v histórii klubu.
Nečakane rýchla hymna
Americkú hymnu zaspieval Charlie Puth rýchlejšie, než sa očakávalo. Aj tento moment sa tak stal témou sociálnych sietí. Zaspieval hymnu za 1 minútu a 56 sekúnd, čo je o niečo rýchlejšie ako priemer pre Super Bowl.
Bad Bunny ovládol polčas
Nedávny víťaz Grammy doručil divákom plnohodnotný hudobný set v španielčine, ktorý sprevádzali výrazné vizuály a silné odkazy. Stal sa tak prvým umelcom, ktorý takmer celú halftime show odspieval v španielčine. Zaujímavosťou je, že jeho outfit na pódiu pochádzal zo Zary, čím ešte viac podčiarkol svoj prístupný imidž.
Halftime show s odkazom
Vystúpenie nebolo len hudobné. Vizuály a symbolika odkazovali na portorickú históriu, identitu a každodenný život. Záver s posolstvom o láske silnejšej než nenávisť mnohí vnímali ako výzvu k jednote v čase spoločenského napätia v USA. Aj bez priamych politických vyhlásení vyvolala show výraznú diskusiu.
Svadba priamo na pódiu
Jedným z najvirálnejších momentov večera bola skutočná svadba počas vystúpenia. Pár si povedal svoje „áno“ priamo pred kamerami uprostred halftime show.
Prekvapenie večera: Lady Gaga
Lady Gaga sa objavila ako nečakaný hosť a zaspievala „Die With a Smile“, čím dodala vystúpeniu emotívny moment.
Ricky Martin na pódiu
Spoločné vystúpenie Rickyho Martina a Bad Bunnyho podčiarklo latinský charakter celej show a posilnilo kultúrny odkaz, ktorý niesla.
Kim Kardashian a Lewis Hamilton v hľadisku
Dvojica patrila medzi najviac fotografované osobnosti večera. Kamery ich opakovane zachytili spolu, čo okamžite rozprúdilo špekulácie o ich spoločnom verejnom debute.
Formula 1 využila sledovanosť naplno
Počas reklamného slotu predstavila Formula 1 nový monopost Cadillac pre nadchádzajúcu sezónu a využila milióny divákov po celom svete.
Donald Trump ostro kritizoval show
Donald Trump reagoval na polčasovú šou Bad Bunnyho na svojej sociálnej sieti, kde vystúpenie označil za „jedno z najhorších v histórii Super Bowlu“. Kritizoval najmä fakt, že väčšina programu prebehla v španielčine a tvrdil, že takáto show „nereprezentuje veľkosť Ameriky“.