Disney a Lucasfilm odhalili prvý trailer na film Mandalorian a Grogu vo veľkom štýle – priamo počas Super Bowlu.
Trailer na film Mandalorian a Grogu zverejnili tvorcovia trochu netradične – počas Super Bowlu 2026. Lucasfilm a Disney tak využili jednu z najsledovanejších televíznych udalostí roka na to, aby fanúšikom prvýkrát ukázali pokračovanie obľúbenej série zo sveta Star Wars.
V traileri sa opäť objavujú známe postavy Din Djarin, teda Mandalorian, a jeho malý spoločník Grogu, ktorého väčšina ľudí pozná ako Baby Yodu. Čaká ich nové vesmírne dobrodružstvo plné akcie v galaxii, ktorá sa stále spamätáva z pádu Impéria.
Film v réžii Jona Favreaua, podľa Variety, priamo nadväzuje na úspešný seriál z Disney+. Sleduje ďalšiu cestu tejto dvojice naprieč galaxiou v čase, keď sa Nová republika snaží udržať poriadok a zvyšky Impéria sú stále roztrúsené po vesmíre. Do kín sa dostane s premiérou 21. mája 2026.
Ako povedal výkonný viceprezident Disney pre kreatívny marketing Jackson George, „Grogu je viac než len postava, je to fenomén popkultúry. Spolu s Mandalorianom prináša ľahkosť, humor a silné emocionálne prepojenie s divákmi, ktoré presahuje samotný príbeh.“