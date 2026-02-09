Hlavní témata
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 9. februára 2026 v 14:00
Čas čtení 3:48
Richard Balog

Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť

Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť
Zdroj: Asics
Pozri si TOP novinky v ponuke online obchodu Footshop.

Teniskový svet nikdy nespí – a práve teraz je v jednej z najzaujímavejších fáz. Retro bežecké modely, futuristické technológie aj high fashion spolupráce sa stretávajú v uliciach a dokazujú, že komfort a štýl kráčajú vedľa seba.

Či už hľadáš každodenný komfortný pár do mesta alebo neprehliadnuteľný „statement“ model, ktorý pritiahne pohľady, v zozname nižšie si prídeš na svoje.

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.

Pozri si všetky zľavnené produkty aj novinky v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+, a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

New Balance 530 120 €

Značka New Balance urobila za posledných 10 rokov obrovský posun smerom k mladej generácii, a to najmä vďaka archívnym bežeckým modelom, ktoré perfektne korešpondujú so súčasnou estetikou a potrebami rýchleho mestského života.

Perfektným príkladom sú tenisky New Balance 530 s objemným vzhľadom a priedušným zvrškom zo sieťoviny doplneným o metalické syntetické prekrytia. Popularitu modelu s ľahkou konštrukciou a pružnou podrážkou potvrdzuje jeho obľúbenosť u svetových módnych ikon, ako je napríklad Kendall Jenner.

Vyhotovenie „Apollo Gold“ kúpiš s našim zľavovým kódom 13RF za približne 105 eur.

New Balance 530
Zdroj: Footshop

Adidas Adistar Control 5 W 120 €

Model Adidas Adistar Control 5 bude patriť v roku 2026 medzi bestsellery, čo potvrdzuje aj fresh friends & family verzia, ktorú navrhol raper Larry June.

V ponuke online obchodu Footshop je k dispozícii viacero vyhotovení týchto kultových bežeckých tenisiek zo začiatku tisícročia, spomedzi ktorých sme vybrali vyhotovenie „Preloved Blue“ s chrómovými prvkami.

Spájajú najlepšie technológie Adidas s retro vzhľadom, vďaka čomu vyniknú pri každom kroku, ktorý v nich urobíš. Majú dvojfarebný sieťovinový zvršok a sú určené pre ľudí, ktorí milujú výrazný vzhľad.

Adidas Adistar Control 5 W
Zdroj: Footshop

Vans LX Old Skool 36 144,95 €

V redakcii sme si uvedomili, že dlhší čas sme nepredstavili žiadnu novinku od značky Vans a model LX Old Skool 36 „Pony Zebra“ si zaslúži pozornosť.

Ikonické skateboardové tenisky s vafľovou podrážkou dostali originálny zvršok s motívom zebrej srsti v charakteristickej bielo-čiernej schéme, ktorý dopĺňa kožený podpis Vans z bočných strán. Cena s našim zľavovým kódom 13RF je približne 125 eur.

Vans LX Old Skool 36
Zdroj: Footshop

Asics Gel-NYC 149 €

Návrhársky tím značky Asics vytvoril k príležitosti Sviatku svätého Valentína limitovanú verziu modelu Gel-NYC podtitulom „Barely Rose“ s jemnými ružovými prvkami, ktorá je dostupná v mužských aj ženských veľkostiach.

Tenisky majú sivo-béžový základ z priedušnej sieťoviny, ktorý dopĺňajú semišové a syntetické metalické prekrytia a gumová podrážka vybavená technológiou Gel™ pre mäkký a stabilný krok.

Asics Gel-NYC
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kayano 20 169 €

V produktovom portfóliu značky Asics nájdeš tiež model Gel-Kayano 20, ktorý nadväzuje na populárnych predchodcov Gel-Kayano 12.1, respektíve Gel-Kayano 14.

Pôvodne bežecké tenisky prichádzajú do sveta lifestyle módy, kde žiaria výraznou siluetou a nadčasovým technickým vzhľadom s pútavými vizuálnymi detailmi. Technológia FluidFit™ zaručuje, že zvršok sa prirodzene prispôsobí tvaru chodidla, zatiaľ čo konštrukcia FluidRide™ poskytuje ľahkosť a pohodlie počas nosenia.

Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš takmer 22 eur.

Asics Gel-Kayano 20
Zdroj: Footshop

Reebok Workout OG x Hed Mayner 179 €

Na vavrínoch nespí ani značka Reebok, ktorá najnovšie predstavuje collab s uznávaným návrhárom Hedom Maynerom.

Model Workout OG, inšpirovaný svetom fitness, predstavuje luxusnú kombináciu športu a módy. Novinka má kožený zvršok zámerne upravený tak, aby mal opotrebovaný vzhľad, ktorý dodáva charakter hneď po vybalení z krabice. Medzipodrážka z EVA peny zabezpečuje, že každý krok je ľahký a pohodlný, pripravený na všetko, čo deň prinesie.

Tenisky sú dostupné v mužských veľkostiach.

Reebok Workout OG, Hed Mayner
Zdroj: Footshop

Adidas Megaride AG x Willy Chavarria 200 €

Vo svete high fashion chvíľu zostaneme, a to vďaka collab kolekcii Adidas x Willy Chavarria, ktorú americký návrhár s mexickými koreňmi odhalil pred niekoľkými dňami.

Model Adidas Megaride AG, ktorý mali počas prehliadky obutý aj modeli na móle, je inšpirovaný bežeckými štýlmi zo začiatku tisícročia – má futuristický dizajn s otvorenou medzipodrážkou a priedušný zvršok zo sieťoviny, ktorý dopĺňajú moderné technológie.

Chavarria predstavil okrem verzie „Core Black“, ktorú nájdeš na fotografii, tiež svetlú verziu „Cream White“.

Adidas Megaride AG, Willy Chavarria
Zdroj: Footshop

Air Jordan 4 Retro „Love Letter“ W 209,99 €

Sviatok svätého Valentína, ktorý je 14. februára, oslavuje aj návrhársky tím Jordan Brand.

V ponuke online obchodu Footshop je model Air Jordan 4 Retro v schéme „Love Letter“, ktorý je dostupný v ženských veľkostiach, a kombinuje bielu s červenou a romantické motívy, ako napríklad srdce. Ikonické basketbalové tenisky majú zvršok z prémiovej kože a textílie, zatiaľ čo gumová medzipodrážka s viditeľnou vzduchovou jednotkou zabezpečuje komfort.

Air Jordan 4 Retro „Love Letter“
Zdroj: Footshop

Y-3 Megaball 300 €

Naopak, na kilometre vzdialene od romantiky, sú tenisky Y-3 Megaball v čiernom vyhotovení s kontrastným bielym podpisom návrhára Yohjiho Yamamota.

Atraktívna novinka je novou verziou basketbalového modelu Adidas Top Ten 2000, v ktorom hral Kobe Bryant – ponúka kožený zvršok, grafický motív Y-3 na jazyku, mäkkú podšívku a odolnú gumovú podrážku s výnimočnou priľnavosťou k povrchu. Namiesto ihriska ich radšej predveď v uliciach a skombinuj s klasickými džínsami alebo baggy nohavicami.

Y-3 Megaball
Zdroj: Footshop

Off-White™ Vulc Low 350 €

Záver zoznamu tentoraz patrí teniskám s jasným rukopisom značky Off-White™, ktorú založil návrhár Virgil Abloh.

Minimalistický low-top model s ľahkosťou spája svet streetwearu s prémiovým spracovaním. Má hladkú koženú konštrukciu v bielo-čiernej schéme a gumovú podrážku pre flexibilitu a komfort počas celodenného nosenia. Charakteristickým detailom je ikonický „zip-tie“ a decentné Off-White™ logo, ktoré zvýrazňujú úmyselne obnosený vzhľad bez prehnaného brandingu.

Čisté línie a kvalitné materiály predurčujú tenisky Off-White™ Vulc Low stať sa stálicou v tvojej zbierke. Ak použiješ náš zľavový kód 13RF, ušetríš 45,50 eur.

Off-White™ Vulc Low
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky zľavnené produkty aj novinky v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.
FASHION
