dnes 9. února 2026 v 13:37
Michal Drahný/refresher.cz

VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude

Takmer 20 rokov od vydania posledného spoločného filmu sa vracia duo, ktorému to spolu ide s filmovaním dokonale. Najprv spolu natočili thriller Se7en, na prelome tisícročia legendárny Fight Club a v roku 2008 Podivný prípad Benjamina Buttona.

Spolupráca Brada Pitta a Davida Finchera sa vracia vo forme filmu The Adventures of Cliff Booth, pokračovania úspešného filmu – Once Upon a Time in Hollywood (Vtedy v Hollywoode) od Quentina Tarantina.

Tarantino si dal za cieľ natočiť maximálne 10 filmov a Vtedy v Hollywoode bol jeho deviatym. Na svoje veľké finále sa teda nepustil do pokračovania, iba napísal scenár a odovzdal ho do iných, rovnako zdatných rúk.

Tieto režisérske ruky patria nikomu inému ako Davidovi Fincherovi, ktorý do pokračovania prináša svoj silný autorský štýl. Pokračovanie sa však dištancuje od postavy Ricka Daltona, ktorého stvárnil Leonardo DiCaprio, a dej bude podľa Finchera „epizódou zo života postavy Cliffa Bootha“, ktorého hrá Brad Pitt.

Krátky teaser, na čo sa tešiť, nájdeš tu:

Čo môže fanúšikov filmu možno sklamať, je logo streamovacej služby Netflix na konci traileru. Netflix kúpil scenár filmu od Tarantina a spojil ho s Fincherom. Netreba ale zúfať – podľa informácií Variety plánuje film uviesť aj vo vybraných kinách a odštartovať tým svoju novú éru predstavenia filmov.

Vyzerá to tak, že filmu dosť veria – rozpočet tohto filmu sa vyšplhal na astronomických 200 miliónov dolárov. To je dvakrát viac než Once Upon a Time in Hollywood a robí to z The Adventures of Cliff Booth najdrahší film pre Quentina Tarantina aj Davida Finchera.

Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
