dnes 9. února 2026 v 15:40
Sofia Angušová

Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov

Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
Zdroj: TikTok /@jan721193
Internet znovu rieši starú epizódu Simpsonovcov. Fanúšikovia tvrdia, že seriál už v roku 2000 narážal na súkromný ostrov Jeffreyho Epsteina.

Simpsonovci majú na internete povesť seriálu, ktorý „všetko predvída“. Keď sa objaví veľký škandál, ľudia okamžite začnú hľadať staré epizódy, v ktorých by sa dala nájsť akákoľvek podobnosť s realitou.

Najnovšia takáto teória sa viaže na epizódu 12. série, v ktorej Homer Simpson vystupuje pod prezývkou Mr. X a prevádzkuje bulvárny web. V jednom z vymyslených titulkov zaznie veta o „šialených úchylov na nejakom ostrove, ktorí tajne riadia svet“. Práve túto hlášku dnes ľudia na sociálnych sieťach spájajú s Epsteinovým ostrovom, informuje web Hindustan Times.

Podľa fanúšikov ide o ďalší príklad toho, že Simpsonovci „niečo naznačili“ dávno predtým, než sa Epsteinov prípad dostal na verejnosť.

Problém však je, že celý vtip v epizóde stojí na tom, že Homer si všetko vymýšľa. Dej paroduje bulvárne weby, ktoré šíria šokujúce klamstvá len preto, aby prilákali pozornosť.

Do celej teórie sa zároveň primiešali aj novo-uverejnené Epsteinove spisy, v ktorých sa objavilo aj meno tvorcu Simpsonovcov Matta Groeninga. V dokumentoch však nie je žiadne obvinenie z protiprávneho konania voči Groeningovi a jeho meno sa objavuje skôr v súvislosti so známosťami, ako s akoukoľvek trestnou činnosťou.

Samotní tvorcovia Simpsonovcov podobné teórie dlhodobo odmietajú. Podľa nich nejde o predpovedanie budúcnosti, ale len o náhodu.

Domů
Sdílet
Diskuse