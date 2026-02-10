Hlavní témata
dnes 10. února 2026 v 11:00
Čas čtení 0:24

KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%

KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Myslíš si, že máš svet v malíčku? Geografia nie je len o slepých mapách, ale aj o súvislostiach a faktoch, ktoré krajinám nikto nevezme.

Zabudni na nudné bifľovanie hlavných miest a vlajok. Skutočný prehľad o svete sa často ukrýva v detailoch, ktoré nás obklopujú – v hudbe, ktorú počúvame, v pamiatkach, o ktorých snívame, či v bláznivých rekordoch, nad ktorými sa pozastavuje rozum.

Vieš, odkiaľ presne pochádza Bad Bunny, ktorý tento rok ovládol polčasovú šou Super Bowlu? Tušíš, kde by si našiel najviac hradov v Európe, ktorá krajina nemá komáre, alebo kde má skutočné korene rodina Dua Lipy? Pripravili sme si pre teba 10 otázok, ktoré preveria nielen tvoje zemepisné znalosti, ale aj tvoj všeobecný prehľad o popkultúre a svetových rekordoch. Trúfneš si na plný počet bodov?

Kvíz
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jediného fun-factu? Zisti, či sa vyznáš v zaujímavostiach zo zahraničia
Ktorá krajina drží svetový rekord v počte susediacich štátov? (Nápoveda: Je ich 14)
Zdroj: korok24.sk
1 10
Ktorá krajina drží svetový rekord v počte susediacich štátov? (Nápoveda: Je ich 14)
India
Čína
Nemecko
Brazília
Vysvětlení
Čína zdieľa svoje hranice so 14 štátmi, rovnaký výsledok dosahuje aj Rusko.
V ktorej krajine nájdeš slávny chrám, ktorý sa stavia už od roku 1882 a stále nie je úplne dokončený?
Zdroj: Osobní archiv Kateřina Šindelářová
2 10
V ktorej krajine nájdeš slávny chrám, ktorý sa stavia už od roku 1882 a stále nie je úplne dokončený?
Taliansko
Portugalsko
Španielsko
Francúzsko
Vysvětlení
Ide o chrám zvaný Sagrada Família, ktorý nájdeš v Barcelone. Jeho výstavba trvá už vyše 140 rokov.
Odkiaľ pochádza kráľ tohtoročných hudobných cien Grammy a hviezda Superbowl 2026 Half-time Show Bad Bunny?
Zdroj: Instagram / @badbunnypr
3 10
Odkiaľ pochádza kráľ tohtoročných hudobných cien Grammy a hviezda Superbowl 2026 Half-time Show Bad Bunny?
Španielsko
Portoriko
Mexiko
Kolumbia
Vysvětlení
Bad Bunny sa narodil a vyrastal v Portoriku. Na svoju rodnú zem je veľmi hrdý a často ju spomína aj vo svojej hudobnej tvorbe.
Ktorá európska krajina sa uvádza ako krajina s najväčším počtom hradov a zámkov na obyvateľa?
Zdroj: Unsplash / Shubham Singh / volně k užití
4 10
Ktorá európska krajina sa uvádza ako krajina s najväčším počtom hradov a zámkov na obyvateľa?
Škótsko
Írsko
Nemecko
Slovensko
Vysvětlení
Slovensko sa nie náhodou označuje ako krajina hradov a zámkov. Aj napriek malej rozlohe sa môže pochváliť s najvyšším počtov hradov, zrúcanín a kaštieľov na obyvateľa na svete.
Ktorá je jediná krajina na svete, ktorej vlajka nemá tvar obdĺžnika ani štvorca?
Zdroj: The Noun Project
5 10
Ktorá je jediná krajina na svete, ktorej vlajka nemá tvar obdĺžnika ani štvorca?
Nepál
Švajčiarsko
Bhután
Vatikán
Vysvětlení
Nepál má ako jediný na svete vlajku, ktorá nie je štvoruholníková. Tvoria ju dva spojené trojuholníky.
V ktorej krajine sa nachádza viac pyramíd než v celom Egypte?
Zdroj: TASR/AP
6 10
V ktorej krajine sa nachádza viac pyramíd než v celom Egypte?
Líbya
Sudán
Mexiko
Peru
Vysvětlení
V Sudáne sa nachádza viac ako 200 pyramíd, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v oblasti Meroe. Je to takmer dvojnásobok počtu pyramíd v Egypte.
Odkiaľ pochádza rodina svetoznámej speváčky Dua Lipy?
Zdroj: Instagram/@DUA LIPA
7 10
Odkiaľ pochádza rodina svetoznámej speváčky Dua Lipy?
Kosovo
Albánsko
Turecko
Rumunsko
Vysvětlení
Dua Lipa sa síce už narodila v Londýne, no obaja jej rodičia sú kosovskí Albánci. Sama speváčka často hrdo prezentuje svoje korene v Kosove.
V ktorej krajine nenájdeš žiadne komáre, pretože tam pre ne nie sú vhodné podmienky?
Zdroj: James Gathany, CDC, Public domain, via Wikimedia Commons
8 10
V ktorej krajine nenájdeš žiadne komáre, pretože tam pre ne nie sú vhodné podmienky?
Grónsko
Antarktída
Island
Austrália
Vysvětlení
Na Islande vďaka špeciálnej klíme a chemickému zloženiu pôdy a vody komáre neprežijú.
Ktorá krajina má najviac časových pásiem na svete (celkovo 12) vďaka svojim zámorským územiam?
Zdroj: Pexels/Shawn Stutzman/volně k užití
9 10
Ktorá krajina má najviac časových pásiem na svete (celkovo 12) vďaka svojim zámorským územiam?
Rusko
USA
Francúzsko
Spojené kráľovstvo
Vysvětlení
Francúzsko má vďaka pozostatkom koloniálnej ríše a ostrovom po celom svete, od Karibiku po Pacifik, až 12 časových pásiem.
Ktorá krajina vlastní viac ako 60 % všetkých jazier na svete?
Zdroj: OOCR CENTRAL SLOVAKIA
10 10
Ktorá krajina vlastní viac ako 60 % všetkých jazier na svete?
Fínsko
Švédsko
Nórsko
Kanada
Vysvětlení
Kanada má viac jazier, než celý zvyšok sveta dohromady. Odhaduje sa ich okolo 2 miliónov.
Vyhodnotit kvíz
