TOP 8 teniskových noviniek vo februári. Pozri si prvý model Bad Bunnyho pre Adidas či sexi čierno-ružové New Balance

Najkratší mesiac v roku prináša kúsky, ktoré ovládnu ulice aj ihriská.
Február je pre milovníkov, respektíve zberateľov tenisiek, silný mesiac – nové vydania kombinujú romantickú atmosféru Sviatku svätého Valentína, energiu All-Star víkendu v NBA či futuristické experimenty, ktoré presahujú hranice športu.
Zatiaľ čo modely Nike G.T. Cut 4 a Adidas Harden Volume 10 sú zamerané na maximálny výkon na ihrisku, ikony ako Air Jordan 1 Retro High OG či Air Jordan 4 Retro stavajú na emócii, a o hype sa postará prvý latino interpret s cenou GRAMMY Bad Bunny vďaka svojim prvým signature teniskám Adidas BADBO 1.0.
Pozri si TOP 8 vydaní tenisiek od známych značiek v najkratšom kalendárnom mesiaci v roku.
Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré ti včas ukážeme. Ak sme podľa teba zabudli na niečo dôležité, v komentári sa s nami podeľ o tip.
Nike G.T. Cut 4 „Preheat“
Tohtomesačný zoznam otvára limitovaný model Nike G.T. Cut 4 „Preheat“ s chrómovými prvkami, ktorý mal oficiálny dátum vydania 3. februára, ale stále je dostupný napríklad v online obchode Sneaker Politics. Cena je 190 eur.
Novinka s dynamickou siluetou posúva modernú basketbalovú radu Nike do ďalekej budúcnosti. Tenisky majú nižší profil pre lepší pocit na hracej ploche a vďaka vrstvenému tlmeniu v medzipodrážke vyrovnávajú kontrolu a zrýchľujú reakciu na zmenu smeru. Model Nike G.T. Cut 4 je určený pre hráčov, ktorí majú hru postavenú na ostrých pohyboch. Syntetický a textilný zvršok s exoskeletovým odliatkom v modrom odtieni je zárukou, že budeš neprehliadnuteľný/-á.
V priebehu februára bude v predaji tiež verzia Nike G.T. Future „Copper“ s vyššou konštrukciou.
Air Jordan 4 Retro „Valentine's Day“
Sviatok svätého Valentína je 14. februára a návrhársky tím Jordan Brand si pripravil pre všetkých zamilovaných model Air Jordan 4 Retro s podtitulom „Valentine's Day“, ktorý má dokonalú romantickú atmosféru.
Tenisky s klasickou basketbalovou siluetou majú osvedčenú konštrukciu s jemným koženým zvrškom s textilnými a syntetickými prekrytiami. Univerzálny biely základ dopĺňajú červené akcenty s lesklou úpravou, ktoré nájdeš v oblasti medzipodrážky, šnúrovania alebo na päte v podobe loga. Kvalitné materiály podčiarkujú hodnotu modelu od Tinkera Hatfielda, v ktorom Michael Jordan odohral sezónu 1988/1989 vrátane play-off. Súčasťou balenia je tiež prívesok v tvare srdca s Jumpmanom.
Air Jordan 4 Retro „Valentine's Day“ vyšli 7. februára a pod označením „Love Letter“ sú dostupné aj v online obchode Footshop. Cena je 210 eur.
Air Jordan 1 Retro High OG „All-Star“
Blížiaci sa víkend nebude len oslavou lásky všetkých zamilovaných, ale prinesie tiež očakávaný All-Star víkend v NBA, na ktorom predvedú svoje zručnosti najlepší hráči na svete.
Jordan Brand už tradične predstaví niekoľko limitovaných vyhotovení ikonických modelov vrátane Air Jordan 1 Retro High OG s podtitulom „All-Star“, ktorý si získal našu priazeň. Novinka s klasickou konštrukciou kombinuje prémiové materiály s jemnými odkazmi na najväčší víkend NBA. Kontrasty textúr a jedinečné detaily udržiavajú vzhľad v jednoduchej estetike namiesto okázalosti, čo nám je sympatické. Sebavedomý pohľad na legendárne tenisky dopĺňajú metalické akcenty na logu.
Model Air Jordan 1 Retro High OG „All-Star“ má naplánovaný dátum vydania na 12. február. Cena je 180 eur.
Adidas Originals BADBO 1.0 „Chalk White“ x Bad Bunny
Bad Bunny má za sebou úspešný mesiac, keď najprv vyhral GRAMMY za najlepší album roku, a minulý víkend odohral skvelú polčasovú šou na Super Bowle, počas ktorej predstavil vlastný model tenisiek Adidas Originals BADBO 1.0 „Chalk White“.
Nová kapitola kreatívneho partnerstva medzi Bad Bunnym a značkou Adidas Originals je inšpirovaná cestou portorického interpreta a reprezentuje ľudí, ktorí odmietajú byť zaškatuľkovaní. Športový model BADBO 1.0 kombinuje materiály ako koža, semiš a textília, pričom stojí na gumovej podrážke s penou EVA. Logo na päte v tvare hviezdy je inšpirované vlajkou juhoamerickej krajiny.
Tenisky Adidas Originals BADBO 1.0 „Chalk White“ sú v predaji od 9. februára za 160 eur. Vo väčšine klasických obchodov sú však vypredané. V ponuke StockX ich nájdeš od približne 250 eur.