Globálny gastronomický rebríček opäť rozvíril vášne. Na zozname najhorších jedál sveta sa objavili tri české pokrmy, pričom jeden z nich má pevné miesto aj na slovenských stoloch.
Populárny gastronomický web Taste Atlas zverejnil každoročný rebríček 100 najhorších jedál sveta, zostavený na základe takmer 400-tisíc hodnotení používateľov z rôznych krajín. A ako už býva zvykom, výsledky vyvolali poriadnu diskusiu.
Na nelichotivých priečkach dominujú najmä jedlá zo severnej Európy. Prvé miesto obsadila švédska pizza Vulkanen, ktorá kombinuje viacero druhov mäsa, syr, hranolky aj šalát s beárnskou omáčkou.
Druhé miesto patrí islandskému svið – varenej ovčej hlave, a tretie získal thorramatur, tradičný islandský mix pokrmov z ovčích a baraních častí.
Do rebríčka sa však dostali aj české špeciality. Na 49. mieste sa umiestnila chlebová polievka, nasledovaná karlovarským suchárom na 53. priečke. Najviac emócií však vyvolala maslová nátierka, ktorá skončila až na 92. mieste.
Práve maslová nátierka je pritom jedlom, ktoré mnohí považujú za kulinársku istotu detstva nielen v Česku, ale aj na Slovensku. O to viac prekvapuje, že sa v očiach medzinárodného publika ocitla medzi svetovými „prepadákmi“.
Celý rebríček si môžeš pozrieť TU.