Znie to ako satira, no Svetová antidopingová agentúra preveruje tvrdenia, podľa ktorých si niektorí skokani na lyžiach mali pred ZOH 2026 pomáhať hyalurónovými injekciami do intímnych partií.
Zimné olympijské hry v Miláne - Cortine 2026 sa ešte ani poriadne nestihli rozbehnúť a už majú na konte jednu z najbizarnejších káuz v histórii športu. Ako píše portál EuroNews, podľa informácií nemeckých novín Bild sa objavili podozrenia, že niektorí skokani na lyžiach si injekčne aplikujú kyselinu hyalurónovú do penisu, aby získali aerodynamickú výhodu.
Tvrdenia nenechali chladnou ani Svetovú antidopingovú agentúru (WADA). Jej prezident Witold Bańka potvrdil, že sa prípadom budú zaoberať. Zatiaľ nie je jasné, či by sa takáto praktika dala klasifikovať ako doping, no agentúra preveruje, či nejde o obchádzanie pravidiel.
Ako by to vôbec mohlo fungovať?
Kyselina hyalurónová, bežne využívaná v estetickej medicíne, dokáže dočasne zväčšiť objem o 1 až 2 centimetre. To by mohlo ovplyvniť 3D telesné skeny, podľa ktorých Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) schvaľuje veľkosť kombinéz. Väčší rozmer v oblasti rozkroku by znamenal voľnejší oblek, a teda aj lepšie letové vlastnosti.
Štúdie ukazujú, že aj malé úpravy kombinézy môžu mať veľký efekt. Oblek funguje ako miniatúrny padák a pár centimetrov navyše môže priniesť viac vztlaku aj odporu vzduchu, čo v praxi znamená pokojne o päť až šesť metrov dlhší skok.
Manipulácie s kombinézami pritom nie sú v skokoch na lyžiach novinkou. Už v minulosti boli športovci diskvalifikovaní za nevyhovujúce obleky, čo viedlo k zavedeniu prísnych kontrol, 3D skenov a čipov v kombinézach. Či ide o skutočný trend, alebo len extrémny pokus o obchádzanie systému, ukáže vyšetrovanie.