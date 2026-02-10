Americká lyžiarka Lindsey Vonn sa vyjadrila k pádu v zjazde na ZOH 2026.
Americká lyžiarka Lindsey Vonn prehovorila o svojom vážnom páde v zjazde na zimných olympijských hrách 2026. Lindsey utrpela zlomeninu holennej kosti.
„Zranenie je momentálne stabilné, no na jeho úplné zotavenie budem potrebovať viacero operácií. Aj keď sa včerajšok neskončil podľa mojich predstáv a priniesol veľkú fyzickú bolesť, nemám žiadne výčitky. Stáť v štartovacej bráne bol neopísateľný pocit, na ktorý nikdy nezabudnem. Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom,“ píše lyžiarka.
Snívame. Milujeme. Skáčeme. A niekedy padáme. Niekedy máme zlomené srdce. Niekedy nedosiahneme sny, o ktorých vieme, že by sme mohli mať. Ale to je aj krása života: môžeme to skúsiť. Skúsila som to. Snívala som. Skákala som. Dúfam, že ak si z mojej cesty odnesiete niečo, tak je to odvaha odvážne riskovať. Život je príliš krátky na to, aby sme neriskovali. Lebo jediné zlyhanie v živote je to, že sa o nič nepokúsime, napísala Lindsey.
Športovkyňa zároveň prezradila, že si uvedomuje, že pretekanie je riziko a vie, že to je nebezpečný šport. Lindsey spadla po niekoľkých sekundách jazdy a po nehode ju vrtuľník transportoval do nemocnice v Cortine d’Ampezzo. Následne bola prevezená do Trevisa, kde sa zotavuje na jednotke intenzívnej starostlivosti, píše Športnet.