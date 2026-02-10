Petre Vlhovej sa nepodarilo dokončiť jazdu v tímovej kombinácii. O pár dní sa však predvedie v individuálnom slalome.
Naša najlepšia lyžiarka, Petra Vlhová, nedokončila svoj prvý slalom po dlhšej zdravotnej pauze. V úvodnej slalomovej jazde tímovej kombinácie na olympijských hrách spravila chybu na jednej z bránok a jej jazda sa skončila predčasne. Petra vypadla približne v polovici.
Pre Petru išlo o prvý súťažný štart od 20. januára 2024, keď si pri pretekoch v Jasnej vážne poranila koleno. Napriek tomuto zaváhaniu by sa mala Vlhová na olympiáde predstaviť ešte aj v individuálnom slalome, píše Teraz.sk.
