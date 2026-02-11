Hlavní témata
11. února 2026 v 11:01
Čas čtení 8:21

Od fiery hip hopu cez spicy vogue až po zmyselné high heels. Tieto slovenské tanečnice žiaria na každom stagei (ARTIST SPOTLIGHT)

Od fiery hip hopu cez spicy vogue až po zmyselné high heels. Tieto slovenské tanečnice žiaria na každom stagei (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: @seramilk, @__kucharikova__ ,@darl.ene, @luciagomolova
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Týchto osem tanečníc sa predstavilo na pódiách najväčších koncertov na Slovensku či tancovalo po boku umelcov, ako je napríklad Sara Rikas či French Montana. Teraz máš možnosť dozvedieť sa o nich viac.

Slovenská tanečná scéna má tvár, energiu aj odvahu. Je to aj vďaka menám, o ktorých sa dočítaš dnes. Tieto talentované ženy prinášajú nielen na pódium silu, emóciu a jedinečný štýl. Preto som sa rozhodla, že si zaslúžia vlastný spotlight.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

@__kucharikova__

Zuzana Kucharíková pochádza z Bratislavy a k tancu sa dostala skôr, než si to dokázala uvedomiť. Začalo sa to už v dvoch rokoch, keď ju očaril vstup do tanečnej haly. V dvoch a pol rokoch absolvovala konkurz do Jumbo Dance Studia, kde jej Jitka Kerešová dala šancu a rozhodla, že ju berú.

zuzana kucharikova
Zdroj: Zuzana Kucharikova

Už v piatich rokoch vďaka Miňovi Kerešovi ochutnala malý showbiznis, keď vystupovala s Jumbo Chicks v Česko Slovensko má talent. „Bola to skúsenosť, ktorá ma neuveriteľne formovala. Ako malé dieťa som sa prvýkrát stretla s veľkou show, disciplínou a hodinami a hodinami čakania na jeden krátky pätnásťminútový moment na pódiu, kde musíš zo seba dať úplne všetko,“ hovorí Zuzka.

Baví ju rast – osobný aj pohybový – a tiež to, že dokáže makať od ôsmej rána do desiatej večer.

Od rozcvičky, cez učenie a detaily, až po moment, keď stojíš pred plným štadiónom, trochu sa chveješ, vidíš milión svetielok a ukážeš svoj ohník – zápal a spice, ktorý vkladám do tanca. Celý tento proces je pre mňa to najkrajšie.

zuzana kucharikova zuzana kucharikova zuzana kucharikova zuzana kucharikova
Zobrazit galerii
(9)

„Môj zatiaľ najväčší gig bol koncert Simy na štadióne v Trnave. Nebol prvý, ale bol najväčší, najprofesionálnejší a najnáročnejší,“ hovorí. Príprava trvala mesiace a naučila ju byť pripravená na všetko, čo sa môže na stagei stať.

„Počas koncertu mi na stagei vypadol in-ear, takže som nepočula track, iba ozvenu kapely a jačanie publika. Napriek panike v hlave som odtancovala tri choreografie bez toho, aby som hudbu reálne počula.

Zuzkiným snom je byť performerka pre veľkých hudobníkov. „Chcela by som raz tancovať pre Tate, Beyoncé, Lady Gagu či Bad Bunnyho.“ Zároveň chce nazbierať toľko skúseností, aby raz dokázala inšpirovať a posúvať tanečnú komunitu ďalej. A za tým si ide.

Inšpiráciu nachádza všade okolo seba, ale aj v konkrétnych tanečníkoch ako Parris Goebel, Mauro, Will West, CDK Company či u kamarátov ako Šimon Šinka, Masha a ďalší.

@darl.ene

Darlene pochádza z Bratislavy. Jej mama je Slovenka a otec pochádza zo Sierra Leone. Tancu sa venuje od šiestich rokov, keď začala chodiť do hip-hopovej tanečnej školy MAHHU v Petržalke, kde dnes už niekoľko rokov pôsobí aj ako lektorka.

darlene
Zdroj: Darlene

Venujem sa viacerým tanečným štýlom a baví ma možnosť prepínať medzi rôznymi energiami. Hip-hop mi dáva maskulínnejší groove a silu, zatiaľ čo vogue mi umožňuje pracovať s výrazom, sebavedomím a ženskosťou.

Darlene nie je vyslovene komerčná tanečníčka, no o to viac si cení gigs so silnou atmosférou. „Medzi tie, ktoré mi najviac utkveli v pamäti, patrí vystúpenie pre Nadáciu Tatra banky, vystúpenie v pražskej O2 aréne či festivalové vstupy na Pohode a Grape s House of Velvet,“ hovorí.

darlene darlene darlene darlene
Zobrazit galerii
(6)

Darlene by chcela inšpirovať mladých tanečníkov, najmä svojich študentov, aby si verili, nebáli sa ísť vlastnou cestou a našli si v tanci vlastný hlas . „Tancovať pre Beyoncé by bol krásny bonus,“ dodáva.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Darlene (@darl.ene)

V neposlednom rade nachádza inšpiráciu všade okolo seba, najmä v ľuďoch, ktorí majú silnú identitu a vlastný štýl. Svojou všestrannosťou ju inšpirujú napríklad tanečníčky Ysabelle Capitulé a Trinity Joy.

@luciagomolova

Lucia Gomolová, medzi tanečníkmi známa ako GOMA, pochádza z Kysuckého Lieskovca, odkiaľ už v ôsmich rokoch začala chodiť so staršou sestrou na tanec – konkrétne do tanečného súboru Lentilky v Žiline, kde dodnes pôsobí aj ako trénerka.

Lucia Gomolová
Zdroj: Lucia Gomolová

„Maminka tancovala v ľudovom súbore, tatinko vždy miloval hudbu a sám sa učil na viacero hudobných nástrojov, takže tanec bol pre nich ako výber prvej aktivity naozaj prirodzený – a pre mňa kľúčový,“ spomína.

Už 19 rokov sme ja a tanec ruka v ruke.

Na tanci ju najviac baví to, že vďaka nemu nikdy nepocítila, čo znamená, keď človeka práca nebaví. „Tanec je pre mňa životný štýl, vystihuje ma od hlavy po päty. Jednoducho milujem, koľko kvalít – či už životných alebo osobnostných – dokáže táto aktivita človeku odovzdať,“ hovorí GOMA. Či už ide o otvorenosť mysle, spôsob sebaprezentácie, pocit samej seba, zdravý životný štýl alebo množstvo ďalších vecí. Aj napriek tomu, že je po operácii kolena, by tento svet nevymenila za nič.

Lucia Gomolová Lucia Gomolová Lucia Gomolová Lucia Gomolová
Zobrazit galerii
(8)

„Vždy bolo mojím cieľom byť čo najviac univerzálnou tanečníčkou,“ hovorí. Umožňuje jej to najmä dobrá pamäť v kombinácii s fotografickou pamäťou, silnou vizualizáciou, dlhými rokmi strávenými tréningom a, samozrejme, spôsobom, akým vníma hudbu.

 

Medzi významné gigs, ktorých sa GOMA zúčastnila, patrí napríklad Eurovision s AIKO, vystúpenie v O2 aréne pre Ewu Farnú či pôsobenie v tanečnom tíme Annet X. Absolvovala tiež tour s Jiřím Kornom, natáčanie filmu FAKJÚ PRINCEZNÉ, a gigs v Mexiku či Saudskej Arábii.

Jej tanečným snom je nikdy neprestať prispievať tanečnej komunite. Najviac ju inšpiruje okolie a tanečná komunita, ktorá precestovala celý svet. Baví ju spoločný rast a disciplínu vníma ako získanú vlastnosť, ktorá ju posúva dopredu.

Tí, ktorí to nevzdávajú, rastú ako tanečníci aj ako ľudia, prajú druhým, majú čisté úmysly a nezabúdajú, odkiaľ prišli, no zároveň stoja nohami pevne na zemi – to sú moji hrdinovia.

@seramilk8

Sera pochádza z Petržalky a k tancu ju priviedla láska k hudbe a jej staršia sestra, ktorej za to veľmi ďakuje. Najviac ma na tanci baví tá sloboda. Hocičo, čo urobíš, je správne, lebo to tak cítiš,“ hovorí Sera. Jej štýlom je hip hop – niekedy tancuje, akoby rapovala, inokedy zas ako „JLo from the Bronx“.

Sera Milk
Zdroj: Sera Milk

Hip hop je pre mňa viac ako len tanečný štýl a to sa snažím vyjadriť v živote, nielen v tanci.

Najväčšími momentmi sú pre Seru najmä battles, ktoré vyhrala alebo sa v nich dostala veľmi blízko k víťazstvu. „Vtedy ma vie moja komunita neskutočne podporiť, nahecovať a ja to extrémne milujem!“ hovorí s nadšením.

Sera Milk Sera Milk Sera Milk Sera Milk
Zobrazit galerii
(4)

Spomína napríklad na Red Bull Dance Your Style v Bratislave. „Prišla moja rodina, kamoši zo všetkých mojich životných období a videli ma vo finále. Tá podpora, energia a láska, ktorú som cítila, bola neopísateľná. Je to najkrajší pocit, za ktorý všetkým ďakujem.“

 

Jej najväčším snom je mať 100 % funkčné telo a prepojiť ho s mysľou. Chce vedieť telom urobiť všetko, na čo si pomyslí – vtedy by sa cítila úplne slobodná. Dodáva, že to nie je len sen, ale cieľ. Kariérne by sa chcela uberať smerom k movement directingu – menej pred kamerou, viac za kamerou a robiť ľudí krásnymi v pohybe.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sera Milk (@seramilk8)

Inšpiráciu hľadá najmä v hudbe. „Treba počúvať hudbu do hĺbky a textom naozaj porozumieť. Potom ti to dá omnoho viac,“ hovorí. Veľkou inšpiráciou je pre ňu aj breaking – b-boys a b-girls vníma ako superhrdinov, medzi ktorých chce patriť aj ona.

ARTIST SPOTLIGHT
