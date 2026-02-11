Poľské Zakopané, ktoré býva počas zimných prázdnin preplnené, tento rok bojuje o turistov. Miestni hotelieri hovoria o slabšej sezóne a časť Poliakov má jasno - mnohí lyžiari vraj zamierili na Slovensko.
Túto sezónu nastala v Zakopanom situácia, ktorá sa počas vrcholu zimy takmer nevidí. Poloprázdne ulice. Ako upozornili tvnoviny.sk, fotografia zverejnená profilom Aktualne Warunki w Tatrach zachytáva lokalitu Kuźnice v nedeľu 8. februára popoludní, teda v čase, keď by tam mali prúdiť davy turistov.
Na sociálnych sieťach sa okamžite rozbehla diskusia. Viacerí komentujúci tvrdia, že dôvodom môžu byť vyššie ceny v Zakopanom, pre ktoré sa ľudia rozhodli lyžovať inde. Spomínajú sa destinácie ako Rakúsko, Taliansko, no vo veľkom aj práve Slovensko.
Podľa miestnych mohlo zohrávať úlohu aj to, že tento rok sú dobré snehové podmienky aj v oblastiach, kde bývajú zimy slabšie. A práve Slovensko má byť jednou z alternatív, kam časť Poliakov vycestovala. Už podľa minuloročných štatistík Poliaci dokonca predbehli Čechov a stali sa najpočetnejšími zahraničnými návštevníkmi na Liptove.
Slabšiu obsadenosť potvrdili aj samotní hotelieri. Ako uvádza poľský denník Gazeta Wyborcza, zimné prázdniny (19. januára – 1. marca 2026) zatiaľ nepriniesli očakávaný nápor hostí. Kým týždeň pred ich začiatkom dosahovala obsadenosť približne 90 %, počas prázdnin klesla na zhruba 40 %. Jeden z hotelierov priznal, že má obsadenú len tretinu izieb. Či ide len o výkyv jednej sezóny, alebo o širší trend, ukážu najbližšie roky.