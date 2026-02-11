Kodanský týždeň módy sa spojil s dánskou firmou Renoon, ktorá vyvíja digitálne pasy produktov. Novinka má priniesť revolúciu v transparentnosti módneho priemyslu.
Hoci je Copenhagen Fashion Week najmladším z veľkej štvorky svetových módnych týždňov, už dve desaťročia si buduje povesť lídra v oblasti udržateľnosti. Na rozdiel od Paríža či Milána musia značky v Kodani splniť prísne environmentálne kritériá, aby vôbec mohli predstaviť svoje kolekcie, píše portál EuroNews.
Najnovšie organizátori spolupracujú s dánskou technologickou firmou Renoon, ktorá vyvíja tzv. digitálny pas produktu. Ten je súčasťou európskej regulácie prijatej v roku 2024 s cieľom znižovať environmentálny dopad výrobkov. Ako uvádza Euronews, systém sa postupne zavádza nielen v Európe, ale aj mimo nej, pričom podporu má aj na úrovni OSN.
V praxi ide o digitálnu verziu klasickej visačky. Zákazník si naskenuje QR kód a okamžite získa podrobné informácie o produkte - od pôvodu materiálov cez miesto výroby až po konkrétneho výrobcu.
„Je to v podstate e-štítok. Predstavte si klasickú visačku, ale plne zdigitalizovanú,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka Renoonu Iris Skrami. Podľa nej však nejde len o informácie - zákazník si môže produkt zaregistrovať a stať sa súčasťou jeho príbehu.
Módny priemysel je jedným z prvých odvetví, kde sa digitálne pasy začínajú reálne implementovať. Luxusné a prémiové značky si kladú otázku, aký zážitok chcú zákazníkovi prostredníctvom QR kódu ponúknuť (či pôjde len o transparentnosť, alebo aj o nový typ interakcie so značkou).
Spolupráca s Copenhagen Fashion Week má firmám pomôcť myslieť na módu komplexnejšie, nielen ako na prehliadku na móle, ale ako na produkt s celým digitálnym príbehom, ktorý pokračuje aj po jeho predaji.