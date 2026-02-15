Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Budiš.
dnes 15. února 2026 v 9:00
Čas čtení 1:06
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?

KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Zdroj: Wikimedia Commons/Jude Freeman (Ilustračný obrázok)
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

ZOH 2026 sú hot topic, tak poď si oprášiť, čo všetko vieš o našich úspechoch.

Ak nežiješ pod kameňom, isto vieš, že Zimné olympijské hry 2026 sú momentálne v plnom prúde. Internetom kolujú fotografie a videá atlétov, ktorí si z Milána a Cortiny odnášajú domov medailu, alebo sa im podaril mimoriadny športový výkon.

Slovensko má za sebou tiež množstvo úspechov, na ktoré by sme mali byť patrične hrdí. A preto sme si pre teba pripravili kvíz, ktorý ťa preverí, či si pamätáš naše pôsobenie v ZOH, mená atlétov a za čo sme získali medaily.

Pripomenieme ti však úspechy jedného reprezentanta, ktorý v 17 rokoch šokoval celý hokejový svet počas zimnej olympiády v roku 2022. Juraj Slafkovský strelil sedem gólov, vyslúžil si titul MVP a odniesol domov bronzovú medailu – všetko v čase, keď väčšina jeho rovesníkov ešte len snívala o veľkej kariére.

„Olympiáda mi zmenila život. Vtedy som si uvedomil, že sa môžem merať s najlepšími," spomína Juraj. „Reprezentovať Slovensko je vždy česť. Olympiáda je výnimočná tým, že tam ideš hrať za krajinu, nie za klub. To cítiš od prvého striedania."

Mladý talent, ktorý momentálne hrá v NHL, nás opäť reprezentuje na ZOH 2026. A teraz už aj s Budišom, ktorý je súčasťou jeho športovej prípravy.

Budiš
Zdroj: Budiš

Pred olympijským zápasom má Juraj jasno v tom, čo potrebuje. „Držím sa rutiny. Ráno mávame rozkorčuľovanie, mentálna príprava, vizualizácia zápasu, ľahký obed,” opisuje.

Poobede je čas na spánok a oddych. „Olympiáda je špecifická tým, že emócie idú hore rýchlo. Práve rituály ti pomáhajú zostať nohami na zemi. Viem, že ak telo nemá dostatok minerálov, nemôžem podať maximum. Takže Budiš je súčasťou každého dňa, nielen zápasového," dodáva Juraj.

Jeden úspech Slovenska zo zimnej olympiády sme ti prezradili, teraz sa pusti do kvízu nižšie a zisti, či si pamätáš ostatné.

Doporučeno
Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo 10. února 2026 v 11:28
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Doporučeno
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí 12. února 2026 v 17:26
Kvíz
Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na ZOH?
Kedy sa prvýkrát objavili slovenskí športovci na ZOH?
Zdroj: Get Archive/Brian49, Public Domain (Ilustračná fotografia)
1 10
Kedy sa prvýkrát objavili slovenskí športovci na ZOH?
1924
1932
1936
Vysvětlení
Slovenskí športovci sa vo výprave Československej republiky prvý raz objavili až na ZOH 1936 v Ga-Pa (Garmisch-Partenkirchen). 
Ktorý Slovák sa stal prvým víťazom vôbec na ZOH? Nápoveda: Bolo to v roku 1972.
Zdroj: Unsplash/Sean
2 10
Ktorý Slovák sa stal prvým víťazom vôbec na ZOH? Nápoveda: Bolo to v roku 1972.
Vladimír Dzurilla
Ondrej Nepela
Jozef Golonka
Vysvětlení
Krasokorčuliar Ondrej Nepela dosiahol v Sappore obrovský úspech, kde sa ako prvý Slovák v histórii stal prvým víťazom ZOH.
Radoslav Židek nám zase pred 20 rokmi získal prvú medailu o pre samostatnú Slovenskú republiku v ZOH. V akom športe?
Zdroj: Unsplash/Casey lovegrove
3 10
Radoslav Židek nám zase pred 20 rokmi získal prvú medailu o pre samostatnú Slovenskú republiku v ZOH. V akom športe?
biatlon
snoubordkros
akrobatické lyžovanie
Vysvětlení
Šport snoubordkros mal na zimných olympijských hrách v Turíne svoju premiéru a uspel v nej aj Slovák.
Koľko zlatých olympijských medailí celkovo vybojovala biatlonistka Anastasia Kuzminová?
Zdroj: Wikimedia Commons/Міністерство молоді та спорту України (Ilustračná fotografia)
4 10
Koľko zlatých olympijských medailí celkovo vybojovala biatlonistka Anastasia Kuzminová?
3
5
4
Vysvětlení
Anastasia Kuzminová nám získala celkovo 6 olympijských medailí (3 zlaté, 3 strieborné). Vybojovala ich na Zimných olympijských hrách v rokoch 2010, 2014 a 2018.
V úvode sme spomínali, že naši slovenskí hokejisti nám v roku 2022 vybojovali bronz. Vieš, ktorého súpera porazili v zápase o 3. miesto?
Zdroj: Flickr/s.yume (Ilustračná fotografia)
5 10
V úvode sme spomínali, že naši slovenskí hokejisti nám v roku 2022 vybojovali bronz. Vieš, ktorého súpera porazili v zápase o 3. miesto?
Fínsko
Švédsko
Kanada
Vysvětlení
Na ZOH 2022 v Pekingu sme zvíťazili nad Švédskom 4:0. Pozri si historický moment tu.
Ktorá slovenská športovkyňa drží rekord v počte účastí na zimných olympijských hrách?
Zdroj: Pxhere, public domain
6 10
Ktorá slovenská športovkyňa drží rekord v počte účastí na zimných olympijských hrách?
Anastasia Kuzminová
Petra Vlhová
Mária Jasenčáková
Vysvětlení
Mária Jasenčáková je päťnásobná olympionička v sánkovaní. Zúčastnila sa na nasledujúcich ZOH: Lake Placid 1980, Sarajevo 1984, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998.
Na ktorých ZOH nám získala Petra Vlhová zlato v slalome?
Zdroj: Wikimedia Commons/Rolandhino1
7 10
Na ktorých ZOH nám získala Petra Vlhová zlato v slalome?
2014
2018
2022
Vysvětlení
Petra sa stala prvou slovenskou lyžiarkou, ktorá získala zlatú medailu v slalome. Historický moment sa stal na ZOH 2022 v Pekingu.
Koľko medailí (zlatých, strieborných, bronzových) celkovo má zatiaľ Slovensko?
Zdroj: Wikimedia Commons/Resolute (Ilustračný obrázok)
8 10
Koľko medailí (zlatých, strieborných, bronzových) celkovo má zatiaľ Slovensko?
10
8
13
Vysvětlení
 V ére samostatnosti (od roku 1993) získalo Slovensko na Zimných olympijských hrách celkovo 10 medailí.
Ako sa volá krasokorčuliar, ktorému sa na ZOH 2026 podarilo ako prvému Slovákovi postúpiť do voľných jázd?
Zdroj: Wikimedia Commons/Atos
9 10
Ako sa volá krasokorčuliar, ktorému sa na ZOH 2026 podarilo ako prvému Slovákovi postúpiť do voľných jázd?
Karol Divín
Jozef Sabovčík
Adam Hagara
Vysvětlení
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa ako prvý sólista v ére samostatného Slovenska prebojoval do finálových voľných jázd na ZOH 2026.
Posledná otázka ťa otestuje, či naozaj sleduješ tohtoročné ZOH. 11. februára naši hokejisti vyhrali nad Fínmi 4:1. Pamätáš si koľko gólov strelil Slafkovský?
Zdroj: Budiš
10 10
Posledná otázka ťa otestuje, či naozaj sleduješ tohtoročné ZOH. 11. februára naši hokejisti vyhrali nad Fínmi 4:1. Pamätáš si koľko gólov strelil Slafkovský?
3
1
2
Vysvětlení
Juraj Slafkovský opäť ukázal svoj talent, ktorým otvoril skóre proti Fínsku. Druhý gól strelil v tretej tretine a prispel aj svojou asistenciou.
Vyhodnotit kvíz
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ŠPORT
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
dnes v 10:00
1
Storky
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Lifestyle news
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
dnes v 13:07
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
dnes v 11:03
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
včera v 14:38
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
včera v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 2 dny
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Zimní olympijské hry 2026 Předpověď počasí Petr Macinka
Více
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
před 3 hodinami 1
Zemřela Zuzana Marešová, poslední „Wintonovo dítě“ v Česku. Dožila se 94 let
dnes v 14:33
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
dnes v 13:42 6

Více z tématu Sport

Všechno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
před 3 dny
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 3 dny
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
před 3 dny
2
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
dnes v 13:07
Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
před 2 dny
Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády
Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 hodinami
Menstruace, jedna z nejpřirozenějších věcí, které existují. V naší společnosti jde ale o tabu a téma, o kterém ženy poučují ti největší odborníci na ženský cyklus.
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
dnes v 11:03
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
dnes v 10:00
1
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
dnes v 07:00
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
PR zpráva
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
včera v 12:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
dnes v 10:00
1
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 hodinami
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
9. 2. 2026 16:58
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse