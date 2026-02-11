Telekom Electronic Beats roztancuje Jasnú. O poriadnu šou sa postarajú mená ako SKREAM, Gleb, riria, FVLCRVM či C:RCLE (LINE-UP)

Lyžiarske stredisko ožije tým najlepším z elektronickej hudby. 🔥
Legendárna séria Telekom Electronic Beats sa vracia na Slovensko. Slovak Telekom opäť oživuje vlastný hudobný formát, ktorý dlhodobo prepája elektronickú hudbu, technológie a komunitu. V roku 2026 sa Electronic Beats predstavia na štyroch miestach po celom Slovensku. Prvou zastávkou bude už 20. februára 2026 zimné stredisko Jasná.
Telekom Electronic Beats patria medzi najznámejšie hudobné formáty značky Telekom v Európe. Počas rokov priniesli na Slovensko aj do zahraničia svetové mená elektronickej scény a zároveň systematicky podporovali domácich umelcov. Návrat festivalu v roku 2026 nadväzuje na túto tradíciu a prináša nový koncept aj nové lokality.
Shared Frequencies: Hudba, ktorá spája
Deviaty ročník Telekom Electronic Beats sa nesie v téme Shared Frequencies – spoločných frekvencií, zážitkov a emócií. Festival v Jasnej prirodzene prepojí rôzne generácie, hudobné štýly aj komunity. Na jednom mieste sa stretnú fanúšikovia elektroniky, rapu, ambientu či techna, ľudia na lyžiach aj na parkete, rodiny s deťmi aj mladá klubová generácia.
Program sa rozprestrie naprieč celým lyžiarskym strediskom – od Bielej púte, cez lanovku na Priehybe, až po Chopok. Hudba zaznie priamo na svahoch, v lanovke aj v après-ski zónach. Po zatvorení strediska bude festival pokračovať večernou afterparty v klube Happy End.
Silný line-up zo sveta aj zo Slovenska
O hudobnú dramaturgiu sa postará kombinácia výrazných medzinárodných mien a špičky domácej scény. V Jasnej vystúpia Skream a Daniel Avery, ktorých doplnia riria, Gleb, FVLCRVM, Jureš Fallgrapp, Jimmy Pé a ďalší.
Kompletný line-up zahŕňa aj interpretov a DJ-ov ako Jureš x Štefánik, C:RCLE, Bali G, LIIA, Kristie Kardio, Galagha b2b Bali G či VI3E. Hudobný program ponúkne široké spektrum žánrov – od ambientu, cez rap a techno, až po energické drum & bass sety.
Technológie priamo v horách
Telekom Electronic Beats sa prirodzene spájajú s miestami, kde sa stretáva zážitok, zábava a moderné technológie. Jasná je lokalitou s dostupnou najmodernejšou 5G sieťou od Slovak Telekomu.
Zákazníci Slovak Telekomu – či už s paušálmi alebo s predplatenými kartami – si môžu počas festivalu užiť extra benefit v podobe nekonečných dát na 1 deň v aplikácii Magenta Moments. Vďaka nim môžu zostať v spojení počas celého dňa a zdieľať so svojimi blízkymi tie najlepšie momenty z festivalu.
Telekom Electronic Beats prinesie do Jasnej energiu, ktorá sa bude niesť celým strediskom – od svahov až po večernú afterparty. Návštevníkov čaká program plný kontrastov, prepojení a nových zážitkov, ktoré ukážu Jasnú v úplne novom svetle. A práve hudobný line-up potvrdí, že tento ročník posúva Electronic Beats na nový level.
Program a Line-up
Telekom Electronic Beats – 20.02. Jasná | Facebook
Pop-up Rotunda
10:00 Jureš x Štefánik – spojenie slovenského folklóru a elektroniky
Pop-up lanovka Priehyba – Chopok Sever (kabínka)
10:00 Bali G
10:30 LIIA
11:00 C:RCLE
11:30 Kristie Kardio
Priehyba – après-ski bar (smer Chopok Sever)
11:00 – 12:00 VI3E
12:00 – 13:00 riria
13:00 – 14:00 Gleb
14:00 – 15:00 C:RCLE
Biela púť – pri nástupnej stanici kabínkovej lanovky
14:00 – 15:00 Galagha b2b Bali G
15:00 – 16:00 Daniel Avery
16:00 – 17:00 Skream
17:00 – 18:00 FVLCRVM DJ Set
Afterparty – Happy End
20:00 – 22:00 Jureš Fallgrapp
22:00 – 23:30 Kristie Kardio
23:30 – 01:00 Jimmy Pé
01:00 – 2:30 LIIA
02:30 – Koniec