Demi vysvetlila, čo ju k tomuto rozhodnutiu viedlo a uistila fanúšikov, že zakúpené lístky na zrušené termíny budú automaticky refundované.
Demi Lovato si už v minulosti prešla náročným zdravotným obdobím a podľa najnovších informácií podobným výzvam čelí aj dnes. Na svojom Instagrame totiž zdieľala story, v ktorej fanúšikom oznámila, že upravuje a čiastočne ruší svoje pripravované turné „It’s Not That Deep Tour“ zo zdravotných dôvodov.
„Počas príprav na turné som si uvedomila, že som prekročila svoje možnosti. Aby som si ochránila zdravie a mohla vám na každom koncerte dať to najlepšie, potrebujem viac času na oddych a skúšky,“ odkázala Demi svojim fanúšikom.
Pôvodne malo turné odštartovať skôr a zahŕňať viac koncertov. Speváčka si však uvedomila, že si naplánovala príliš náročný harmonogram, ktorý by jej mohol ublížiť. Preto zrušila päť vystúpení v mestách Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas a Denver a začiatok turné presunula z 8. apríla na 13. apríla do Orlanda.
Išlo pritom o jej dlhoočakávané turné, na ktorom má ako predskokanka vystúpiť aj slovenská rodáčka Adéla. Demi sa však postarala o svojich fanúšikov a upozornila, že lístky zakúpené na zrušené termíny budú automaticky refundované.