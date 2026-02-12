Raperka Cardi B si pred začiatkom svojej tour dopriala extravagantné luxusné hodinky s číselníkom ozdobeným 32 dúhovými safírmi. Fanúšikovia medzitým diskutujú o jej možnom rozchode s NFL hviezdou Stefonom Diggsom.
Známa americká rapperka Cardi B si pred štartom svojej dlho očakávanej „Little Miss Drama Tour“ dopriala výnimočný darček, informuje People. Kúpila si luxusné hodinky za šesťcifernú sumu, ktoré si darovala ako oslavu nového životného a pracovného obdobia.
Známy celebritný šperkár Benny the Jeweler zdieľal video, na ktorom Cardi B ukazuje luxusné hodinky. Hudobníčka uviedla, že ide o „malý darček pre mňa, odo mňa“ pred tým, než sa vydá na svoju americkú tour, ktorá vyvrcholí 17. apríla v Atlante.
Hodinky, ktoré si Cardi vybrala, sú model Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold Double Balance Wheel Openworked, s remienkom z 18-karátového zlata a číselníkom ozdobeným 32 dúhovými zafírmi. Podľa dostupných informácií môže ich hodnota dosahovať až šesťciferné sumy.
Zo súkromného života rapperky sa zároveň šíria správy o možnom rozchode s NFL hviezdou Stefonom Diggsom. Fanúšikovia si všimli, že si prestali sledovať profily na Instagrame, čo vyvolalo diskusie o ich vzťahu. Cardi a Diggs zatiaľ k situácii nevyjadrili oficiálne stanovisko.